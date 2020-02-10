Тренер «Бетиса»: «Серхи Роберто должен был получить красную карточку»

Главный тренер «Бетиса» Руби поделился мнением о матче 23-го тура чемпионата Испании с «Барселоной»:

«Барселона» оказалась сильнее нас во втором тайме, поэтому результат справедлив. Мы играли против отличной команды, которая заставляет платить за ошибки.

Есть моменты, которые меня расстроили сильнее, чем итоговый результат. Почему Серхи Роберто не получил вторую желтую карточку в эпизоде с Аленьей?