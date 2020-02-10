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Тренер «Бетиса»: «Серхи Роберто должен был получить красную карточку»

10 февраля 2020, 11:55
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)2 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Бетиса» Руби поделился мнением о матче 23-го тура чемпионата Испании с «Барселоной»:

«Барселона» оказалась сильнее нас во втором тайме, поэтому результат справедлив. Мы играли против отличной команды, которая заставляет платить за ошибки.

Есть моменты, которые меня расстроили сильнее, чем итоговый результат. Почему Серхи Роберто не получил вторую желтую карточку в эпизоде с Аленьей?

Ранее об этой игре высказался наставник «Барселоны» Кике Сетьен

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Все комментарии
ericbaze
ericbaze
10 февраля в 14:08
Про не поставленные пенальти в ворота Бетиса почему промолчал...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
10 февраля в 13:49
Это дело судьи давать не давать карточку
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил FERIS
10 февраля в 13:17
Не, ну если бы там был не Аленья а Роналду, то и красную бы показал и пенальти поставили...сразу два.
Kэrroll
Kэrroll
10 февраля в 13:13
Барселоне их не дают при таком счете.
FERIS
FERIS
10 февраля в 13:11
Как обычно,барсуки не могут выиграть честно,если попался упорный сопеник.
Барса не может судья поможет.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
10 февраля в 12:10
Не получил,потому,что судья не показал красную карточку.
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