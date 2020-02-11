Тен Хаг о голе Френки де Йонга: «Он не бомбардир, а распасовщик»

Главный тренер «Аякса» в интервью Ziggo Sport поделился мнением о роли, которую играет на поле в составе «Барселоны» его бывший подопечный, полузащитник . В матче 23-го тура Примеры против «Бетиса» (3:2) голландец несколько раз оказывался на месте нападающего и отличился забитым мячом.

Он не бомбардир. Это игрок, который доставляет мячи партнёрам по команде, которые, в свою очередь, делают голевые передачи или сами забивают голы.

В «Аяксе» де Йонг иногда тоже убегал слишком далеко в атаку, однажды я отозвал его оттуда и после спросил: «Ты что, играешь „десятку“? Тогда где твои голы?»