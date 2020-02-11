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Тен Хаг о голе Френки де Йонга: «Он не бомбардир, а распасовщик»

вчера, 05:37
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)2 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг в интервью Ziggo Sport поделился мнением о роли, которую играет на поле в составе «Барселоны» его бывший подопечный, полузащитник Френки де Йонг. В матче 23-го тура Примеры против «Бетиса» (3:2) голландец несколько раз оказывался на месте нападающего и отличился забитым мячом.

Он не бомбардир. Это игрок, который доставляет мячи партнёрам по команде, которые, в свою очередь, делают голевые передачи или сами забивают голы.

В «Аяксе» де Йонг иногда тоже убегал слишком далеко в атаку, однажды я отозвал его оттуда и после спросил: «Ты что, играешь „десятку“? Тогда где твои голы?»

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Все комментарии
Mekrash
Mekrash
вчера в 16:19
А распасовщики не забивают?
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 06:02
Ну и дятел Тен Хаг. Вон в Реале у Рамоса сколько голов, Марсело. А они просто защитники. А сколько забивал Кроос, Модрич и Иско - полузащита. Если есть возможность чегоб не забить?! Не обязательно только нападающему забивать. В Барсе к счастью для Де Йонга есть такие воможности, а Тен Хаг получается ограничивал игроков =)
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