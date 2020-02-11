Джеймс: «Я играю в „Ман Юнайтед“, чтобы завоёвывать трофеи»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал о сборах команды в Испании, а также поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Челси» и «Брюгге».

Сборы проходят отлично. У нас был небольшой перерыв, а затем мы приехали сюда для тренировок. Сегодня была отличная тренировка. Сборы в теплых странах всегда помогают и приносят пользу перед возвращением домой. Тут, само собой, немного теплее, чем там. Думаю, что все в команде в отличной форме и готовы к оставшейся части сезона.

Я в этом клубе, чтобы выигрывать трофеи. В понедельник у нас будет игра против «Челси», а затем против «Брюгге» в Лиге Европы. Смотрим вперед с высоко поднятой головой.