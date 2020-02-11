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Джеймс: «Я играю в „Ман Юнайтед“, чтобы завоёвывать трофеи»

вчера, 00:29

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даниэл Джеймс рассказал о сборах команды в Испании, а также поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Челси» и «Брюгге».

Сборы проходят отлично. У нас был небольшой перерыв, а затем мы приехали сюда для тренировок. Сегодня была отличная тренировка. Сборы в теплых странах всегда помогают и приносят пользу перед возвращением домой. Тут, само собой, немного теплее, чем там. Думаю, что все в команде в отличной форме и готовы к оставшейся части сезона.

Я в этом клубе, чтобы выигрывать трофеи. В понедельник у нас будет игра против «Челси», а затем против «Брюгге» в Лиге Европы. Смотрим вперед с высоко поднятой головой.

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Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
вчера в 14:11
Будто в спартаке играет.
galem72
galem72
вчера в 10:12
"...я в этом клубе, чтобы выигрывать трофеи..."

Соотносить сейчас Юнайтед и трофеи очень глупо, поэтому не далёкое утверждение. Понимаю, сказал бы, что в клубе ради побед. А так — обычное фантазийное вью.
Neymar 10
Neymar 10
вчера в 09:09
ну , разве что только воображаемые трофеи , да и они мю вряд ли светят 🤙
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
вчера в 00:30
Не скоро это будет похоже.
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