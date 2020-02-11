Эриксен о миланском дерби: «В АПЛ такой атмосферы нет»

Полузащитник «Интера» поделился впечатлениями от матча с «Миланом» (4:2) в 23-м туре Серии А.

Это был огромный опыт для меня. Первый тайм был достаточно грустным, но победить с таким камбэком было очень очень здорово.

Болельщики подготовили огромный баннер, который растянулся на всю трибуну. В Премьер-Лиге вы не встретите такой атмосферы, отчасти потому, что это под запретом.

Здесь вы по-настоящему чувствуете, как фанаты подстёгивают вас с момента прибытия автобуса на стадион. Он стучат ладонями по нему, вы чувствуете их страсть и понимаете, насколько важным является этот матч.