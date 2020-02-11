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Эриксен о миланском дерби: «В АПЛ такой атмосферы нет»

вчера, 02:28
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)4 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен поделился впечатлениями от матча с «Миланом» (4:2) в 23-м туре Серии А.

Это был огромный опыт для меня. Первый тайм был достаточно грустным, но победить с таким камбэком было очень очень здорово.

Болельщики подготовили огромный баннер, который растянулся на всю трибуну. В Премьер-Лиге вы не встретите такой атмосферы, отчасти потому, что это под запретом.

Здесь вы по-настоящему чувствуете, как фанаты подстёгивают вас с момента прибытия автобуса на стадион. Он стучат ладонями по нему, вы чувствуете их страсть и понимаете, насколько важным является этот матч.

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Lukajs
Lukajs
вчера в 16:22
Интер с победой!
Мясорезка
Мясорезка
вчера в 09:41
Ахахахах, очередное биде на 2 ножках...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 08:54
Включаешь Англию, и трибуны молчат...только редкие заряды
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