Адурис: «Мы уже немного устали видеть, как „Реал“ и „Барса“ выигрывают всё»

Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис прокомментировал вылет «Барселоны» и «Реала» на стадии 1/4 финала Кубка Испании.
Новый формат Кубка Испании не был дискредитирован, напротив, победа в этом турнире стала более значимой.
Мы уже немного устали видеть, как «Барселона» и «Реал» выигрывают всё подряд.
Я давно мечтаю о победе в Кубке. И если сначала это была просто фантазия, то сейчас, возможно, это стало чуть ближе к реальности, хотя всё ещё остаётся очень сложной задачей.
Представьте – завершить карьеру, выиграв трофей в конце сезона. Это мечта любого игрока.
Напомним, «Атлетик» выбил из турнира «Барселону», а «Реал» проиграл «Реалу Сосьедад».