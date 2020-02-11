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Адурис: «Мы уже немного устали видеть, как „Реал“ и „Барса“ выигрывают всё»

вчера, 02:04

Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис прокомментировал вылет «Барселоны» и «Реала» на стадии 1/4 финала Кубка Испании.

Новый формат Кубка Испании не был дискредитирован, напротив, победа в этом турнире стала более значимой.

Мы уже немного устали видеть, как «Барселона» и «Реал» выигрывают всё подряд.

Я давно мечтаю о победе в Кубке. И если сначала это была просто фантазия, то сейчас, возможно, это стало чуть ближе к реальности, хотя всё ещё остаётся очень сложной задачей.

Представьте – завершить карьеру, выиграв трофей в конце сезона. Это мечта любого игрока.

Напомним, «Атлетик» выбил из турнира «Барселону», а «Реал» проиграл «Реалу Сосьедад».

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 09:39
Теперь есть реальные шансы
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:42
Чемп предсказуем
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:31
Кубок уже проиграли.
ABir
ABir
вчера в 05:48
Без Реала и Барселоны у всех остальных появляется реальный шанс на один из трофеев
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