Адурис: «Мы уже немного устали видеть, как „Реал“ и „Барса“ выигрывают всё»

Нападающий «Атлетика» прокомментировал вылет «Барселоны» и «Реала» на стадии 1/4 финала Кубка Испании.

Новый формат Кубка Испании не был дискредитирован, напротив, победа в этом турнире стала более значимой.

Мы уже немного устали видеть, как «Барселона» и «Реал» выигрывают всё подряд.

Я давно мечтаю о победе в Кубке. И если сначала это была просто фантазия, то сейчас, возможно, это стало чуть ближе к реальности, хотя всё ещё остаётся очень сложной задачей.

Представьте – завершить карьеру, выиграв трофей в конце сезона. Это мечта любого игрока.