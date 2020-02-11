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Экс-директор «Барселоны»: «Месси и Роналду смогли бы играть вместе»

вчера, 05:03

Бывший директор «Барселоны» Арьедо Брайда допускает, что капитан каталонской команды Лионель Месси может сменить клуб. Также он отметил, что аргентинец смог бы играть за одну команду с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Они оба настолько хорошие игроки, что, при должном подходе, смогли бы сработаться. Они способны играть вместе.

Месси – выдающийся футболист, он очень хорош в «Барселоне», за которую выступает с 13 лет, и которая стала его семьёй. Уйти будет трудно, но не невозможно.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, комментируя слухи о возможном воссоединении с Месси в английском клубе, выразил мнение, что его бывший подопечный завершит карьеру в «Барселоне».

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Все комментарии
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил Иоанн Рюрикович
вчера в 15:52
Поправлю, целоваться, Месси с Роналду так и делают, от жира бесятся.
SHMEL
SHMEL ответил Juve14
вчера в 13:30
Быть любимчиком клуба и болел это еще не значит быть лидером, капризничать и бросать свою сборную тем более. Тут многие пишут что Рон когда получил травму на Евро дурака валял и просто убежал, все разумные люди понимают что его слезы были слезы обиды и отчаянния что он уже не сможет помочь своей команде, и он начал подбадривать и играть что есть сил уже на бровке будучи не способным помочь на поле он никого не бросил, вот что значит быть лидером
Я же тебе ответил, что это всего лишь ТВОЕ мнение, меня ты не переубедишь...У меня есть СВОЕ.
Juve14
Juve14 ответил SHMEL
вчера в 12:46
Быть любимчиком клуба и болел это еще не значит быть лидером, капризничать и бросать свою сборную тем более. Тут многие пишут что Рон когда получил травму на Евро дурака валял и просто убежал, все разумные люди понимают что его слезы были слезы обиды и отчаянния что он уже не сможет помочь своей команде, и он начал подбадривать и играть что есть сил уже на бровке будучи не способным помочь на поле он никого не бросил, вот что значит быть лидером
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 11:49
А их персофаны могли бы обниматься? Аха-ха)
Gensmo
Gensmo
вчера в 11:45
Сожрут друг друга в первый же обед.
SHMEL
SHMEL ответил Juve14
вчера в 08:37
Игроки то хорошие но Месси не лидер и никогда им небыл, чтобы быть лидером нужен врожденный характер, лидерские качества какого у Месси просто нет.
Это всего лишь твое мнение, я могу так же сказать о Роналдо, хотя и симпатизирую Ювентусу, а о лидерских качествах Месси напротив - он прирожденный лидер.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 07:57
Я думаю не смогли бы
Juve14
Juve14 ответил SHMEL
вчера в 07:29
Игроки то хорошие но Месси не лидер и никогда им небыл, чтобы быть лидером нужен врожденный характер, лидерские качества какого у Месси просто нет.
SHMEL
SHMEL
вчера в 07:23
Игроки-то хорошие, но есть еще психология, каждый из них лидер, поэтому это чушь полнейшая.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 07:06
Бывший директор изрядный фантазер однако.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 06:18
Глупая мысль))) не смогли бы!
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