Экс-директор «Барселоны»: «Месси и Роналду смогли бы играть вместе»

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вчера, 05:03

Бывший директор «Барселоны» Арьедо Брайда допускает, что капитан каталонской команды может сменить клуб. Также он отметил, что аргентинец смог бы играть за одну команду с форвардом «Ювентуса» .

Они оба настолько хорошие игроки, что, при должном подходе, смогли бы сработаться. Они способны играть вместе. Месси – выдающийся футболист, он очень хорош в «Барселоне», за которую выступает с 13 лет, и которая стала его семьёй. Уйти будет трудно, но не невозможно.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, комментируя слухи о возможном воссоединении с Месси в английском клубе, выразил мнение, что его бывший подопечный завершит карьеру в «Барселоне».