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Уткин: «Талант и Дзюба — это понятия, которые даже незнакомы»

вчера, 09:17

Спортивный журналист Василий Уткин в эфире «Эха Москвы» прокомментировал информацию, согласно которой форвард «Зенита» Артем Дзюба в январе мог перейти в «Тоттенхэм».

Все думают, что у меня особое отношение к Артему Дзюбе. Нет! Это просто бездумный генератор слов в российском футболе. Он не талантливый футболист. Талант и Дзюба — это понятия, которые даже незнакомы. Они никогда не лежали на одной полке в магазине.

Я могу очень много острить о Дзюбе, но посмотрите, как завелись люди, что Смолов уехал, а кто-то не уехал. А ведь Дзюба хотел уехать после чемпионата мира! Нашел кому поручить — Алану Агузарову. Тоже, кстати говоря, прекрасная история. Ума не нажил.

Сейчас появилась информация, что «Тоттенхэм», оказывается, хотел Дзюбу. Дзюба говорит: «Действительно хотел. Мне звонили на новогодние праздники. Видимо, от Жозе Моуриньо».

Вы представляете, как это все звучит? И все говорят: да, вот подтверждение! Ну какое же это подтверждение?! Он даже не понимает, каким выглядит идиотом, когда говорит: «Да я сам не захотел. Я посоветовался с Алексеем Борисовичем [Миллером]». Нашел с кем посоветоваться.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответил Заполярный
вчера в 21:53
СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ С ВАСИЛИЕМ УТКИНЫМ. ХОТЬ КТО ТО ПРАВДУ ПИШЕТ В ОТЛИЧИИ ОТ ГЕНИЧЕЙ
ща он до спартачей доберется, посмотрим как запоешь
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:52
жирный мерзкий балабол. отожмись хотя бы 10 раз от пола, потом спортсменов грязью поливай. иди дом-2 комментируй
ZaZizu
ZaZizu
вчера в 19:35
здесь с уткиным соглашусь, всё в точку! и больше чем уверен, что дзюба не понимает своего реального уровня,до шпор там ооооочень далеко))))
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 17:36
По-моему, идиотом выглядит как раз автор данного комментария...
А понятия "Уткин" и "талант" не то что не знакомы, они из разных миров...
PITER_1
PITER_1
вчера в 16:22
Вася Долбоуткин, совсем мозг отсидел
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 15:16
Правильно ,Васёк ,так их тупорылых ! ))))))
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
вчера в 15:14
Разум и Уткин живут на разных планетах.
СаняШумок
СаняШумок
вчера в 14:17
С Дзюбой все просто. Он хочет на евро. Со скамейки англии был шанс не поехать. Если бы летом перешел, то там был шанс уйти на полгодп в аренду. Тут нет шанса.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Duke_dp
вчера в 14:12
Ну че то последние годы все более явно складывается впечатление, что МОЗГИ и УТКИН— это тоже понятия, которые даже незнакомы. Деградирует человек. Обидно. Прикольный когда-то был....
Прошу Вас,не пиши ложь!
311
311
вчера в 13:58
Также как утка и фитнес!)
Duke_dp
Duke_dp ответил LOpp
вчера в 13:56
Это 5))))
Duke_dp
Duke_dp
вчера в 13:55
Ну че то последние годы все более явно складывается впечатление, что МОЗГИ и УТКИН— это тоже понятия, которые даже незнакомы.

Деградирует человек.
Обидно.
Прикольный когда-то был....
Заполярный
Заполярный
вчера в 12:19
СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ С ВАСИЛИЕМ УТКИНЫМ. ХОТЬ КТО ТО ПРАВДУ ПИШЕТ В ОТЛИЧИИ ОТ ГЕНИЧЕЙ
Valeron112
Valeron112
вчера в 12:06
В моём хоре Лиона он бы и воду не разносил)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 11:59
Да здравствует Василий Вечеславович Уткин.
Его уважают только честные,правдивые люди,ненавидят только лицемеры.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:58
Вася влюбился...
Оставим его...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 11:56
Уткин самый умный русские и говорит часто правду.
Деревянным не зря называют этого деревянного,потому,что нет никакого таланта.
Смолов,Головин,Джакия и многие обычные игроки талантливее,чем этот дуб.
Сми рекламирует его,как тупицу без таланта Бузовой а талантливые не могут вырваться,потому,что такие не нужны этой власти воровской.
Союзник противников
Союзник противников ответил galem72
вчера в 11:54
Типичное кремлёвское "независимое" СМИ. Для местных кремлеботов это лакмусовый раздражитель и рассадник "русофобии". ))
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 11:52
    Равно как и Качкин и серьёзная журналистика...У нас много таких аналогий.К примеру,руководитель РФС МИтрофан МедвеДюков.
    andreika20133
    andreika20133 ответил LOpp
    вчера в 11:41
    andreika20133 Сегодня 09:38 У Васи ни одного аргумента----- Всё на уровне "" --Посмотрите какой он идиот.""Его не могли позвать по тому что не могли и всё""". Сильно он ненавидит Артёма. Ну собственно на Эхе только такие и приживаются. ------------------------------------------------------------------------------------------- казалось бы..... Эхо Москвы - это карманная оппозиция созданная властью.
    И что????? Ты наверно хотел удивить . И потирал ладошки в ожидании. Об этом давно известно ВСЕМ.
    Mekrash
    Mekrash
    вчера в 10:48
      Знаю где трофей
      Знаю где трофей
      вчера в 10:40
      Жирный демагог опять ахинею несет.
      galem72
      galem72 ответил LOpp
      вчера в 10:39
      andreika20133 Сегодня 09:38 У Васи ни одного аргумента----- Всё на уровне "" --Посмотрите какой он идиот.""Его не могли позвать по тому что не могли и всё""". Сильно он ненавидит Артёма. Ну собственно на Эхе только такие и приживаются. ------------------------------------------------------------------------------------------- казалось бы..... Эхо Москвы - это карманная оппозиция созданная властью.
        galem72
        galem72
        вчера в 10:35
        Не скрепно Вася говорит на прожект кремля "зюбу". Так ведь можно и на росгвярдию нарваться. Хотя как-то же надо осаживать на публике это футбольное недоразумение и грозу Сан-Марин, а то и впрямь возомнит себя легендой. ))
        Faustello
        Faustello ответил За адекватность
        вчера в 10:35
        "Талант и Дзюба — это понятия, которые даже незнакомы." В 460 матчах забил 168 голов. У нас то сплошь и рядом гораздо талантливее, а это так, бездарь. "Это просто бездумный генератор слов в российском футболе." А вот это хорошая фраза, только она про Вас господин Уткин, и предлог "в" заменить на "о"
        Согласен с определением Уаси, только не бездумный, а наоборот продуманный, и не слов, а вычурных словесных конструкций бессмысленных в своем содержании ))
        Куртуазный маньерист думает то он наследник Даля и Ожегова )))
        LOpp
        LOpp ответил andreika20133
        вчера в 10:26
        У Васи ни одного аргумента----- Всё на уровне "" --Посмотрите какой он идиот.""Его не могли позвать по тому что не могли и всё""". Сильно он ненавидит Артёма. Ну собственно на Эхе только такие и приживаются.
        andreika20133
        Сегодня 09:38
        У Васи ни одного аргумента----- Всё на уровне "" --Посмотрите какой он идиот.""Его не могли позвать по тому что не могли и всё""". Сильно он ненавидит Артёма. Ну собственно на Эхе только такие и приживаются.
        -------------------------------------------------------------------------------------------

        казалось бы.....
        Эхо Москвы - это карманная оппозиция созданная властью.
        112910415
        112910415
        вчера в 10:15
        кому-то это правда не смешно : " Мне звонили, видимо, от Моуриньо" ?
        ну, как хотите
        Никита Бычков
        Никита Бычков ответил КЭТиК
        вчера в 10:14
        Дзюба хоть чего-то достиг в жизн, а Вася достиг того, что в кресло не помещается.
        Бывает кресла не выдерживают столько дер..а
        Valeron112
        Valeron112
        вчера в 10:12
        Уткин и журналистика , с юмором как бы - понятие НЕ совместимые , а уж коментаторское качество человека ... вообще не желает ничего хорошего . Элтон Джон и тот ясней выражался о американском соккере.
        shur
        shur
        вчера в 10:09
        ...ещё надо поспорить кто талантливее в футболе,Уткин как ком-тор или Дзю,
        как игрок???!!! Хотя оба "хороши"!!!
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