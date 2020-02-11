Спортивный журналист Василий Уткин в эфире «Эха Москвы» прокомментировал информацию, согласно которой форвард «Зенита» в январе мог перейти в «Тоттенхэм».

Все думают, что у меня особое отношение к Артему Дзюбе. Нет! Это просто бездумный генератор слов в российском футболе. Он не талантливый футболист. Талант и Дзюба — это понятия, которые даже незнакомы. Они никогда не лежали на одной полке в магазине.

Я могу очень много острить о Дзюбе, но посмотрите, как завелись люди, что Смолов уехал, а кто-то не уехал. А ведь Дзюба хотел уехать после чемпионата мира! Нашел кому поручить — Алану Агузарову. Тоже, кстати говоря, прекрасная история. Ума не нажил.

Сейчас появилась информация, что «Тоттенхэм», оказывается, хотел Дзюбу. Дзюба говорит: «Действительно хотел. Мне звонили на новогодние праздники. Видимо, от Жозе Моуриньо».

Вы представляете, как это все звучит? И все говорят: да, вот подтверждение! Ну какое же это подтверждение?! Он даже не понимает, каким выглядит идиотом, когда говорит: «Да я сам не захотел. Я посоветовался с Алексеем Борисовичем [Миллером]». Нашел с кем посоветоваться.