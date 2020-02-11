Спортивный журналист Василий Уткин в эфире «Эха Москвы» прокомментировал информацию, согласно которой форвард «Зенита» Артем Дзюба в январе мог перейти в «Тоттенхэм».
Все думают, что у меня особое отношение к Артему Дзюбе. Нет! Это просто бездумный генератор слов в российском футболе. Он не талантливый футболист. Талант и Дзюба — это понятия, которые даже незнакомы. Они никогда не лежали на одной полке в магазине.
Я могу очень много острить о Дзюбе, но посмотрите, как завелись люди, что Смолов уехал, а кто-то не уехал. А ведь Дзюба хотел уехать после чемпионата мира! Нашел кому поручить — Алану Агузарову. Тоже, кстати говоря, прекрасная история. Ума не нажил.
Сейчас появилась информация, что «Тоттенхэм», оказывается, хотел Дзюбу. Дзюба говорит: «Действительно хотел. Мне звонили на новогодние праздники. Видимо, от Жозе Моуриньо».
Вы представляете, как это все звучит? И все говорят: да, вот подтверждение! Ну какое же это подтверждение?! Он даже не понимает, каким выглядит идиотом, когда говорит: «Да я сам не захотел. Я посоветовался с Алексеем Борисовичем [Миллером]». Нашел с кем посоветоваться.
А понятия "Уткин" и "талант" не то что не знакомы, они из разных миров...
А понятия "Уткин" и "талант" не то что не знакомы, они из разных миров...
Деградирует человек.
Обидно.
Прикольный когда-то был....
Деградирует человек.
Обидно.
Прикольный когда-то был....
Его уважают только честные,правдивые люди,ненавидят только лицемеры.
Его уважают только честные,правдивые люди,ненавидят только лицемеры.
Оставим его...
Оставим его...
Деревянным не зря называют этого деревянного,потому,что нет никакого таланта.
Смолов,Головин,Джакия и многие обычные игроки талантливее,чем этот дуб.
Сми рекламирует его,как тупицу без таланта Бузовой а талантливые не могут вырваться,потому,что такие не нужны этой власти воровской.
Деревянным не зря называют этого деревянного,потому,что нет никакого таланта.
Смолов,Головин,Джакия и многие обычные игроки талантливее,чем этот дуб.
Сми рекламирует его,как тупицу без таланта Бузовой а талантливые не могут вырваться,потому,что такие не нужны этой власти воровской.
Куртуазный маньерист думает то он наследник Даля и Ожегова )))
Куртуазный маньерист думает то он наследник Даля и Ожегова )))
Сегодня 09:38
У Васи ни одного аргумента----- Всё на уровне "" --Посмотрите какой он идиот.""Его не могли позвать по тому что не могли и всё""". Сильно он ненавидит Артёма. Ну собственно на Эхе только такие и приживаются.
-------------------------------------------------------------------------------------------
казалось бы.....
Эхо Москвы - это карманная оппозиция созданная властью.
Сегодня 09:38
У Васи ни одного аргумента----- Всё на уровне "" --Посмотрите какой он идиот.""Его не могли позвать по тому что не могли и всё""". Сильно он ненавидит Артёма. Ну собственно на Эхе только такие и приживаются.
-------------------------------------------------------------------------------------------
казалось бы.....
Эхо Москвы - это карманная оппозиция созданная властью.
ну, как хотите
ну, как хотите
как игрок???!!! Хотя оба "хороши"!!!
как игрок???!!! Хотя оба "хороши"!!!