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Фернандес: «ЦСКА не к лицу так „падать“ во втором тайме, но мы исправимся!»

10 февраля 2020, 17:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Зенитом» (2:3) на сборах в Испании.

ЦСКА против «Зенита» — это российское класико. Игра получилась хорошей, хотя и складывалась для нас непросто. В первом тайме мы владели инициативой, забили два гола. Второй тайм не был для нас удачным. Но, тем не менее, могу сказать, что матч сослужит нам хорошую службу: когда начнется чемпионат, мы постараемся не допустить того, что произошло во втором тайме. В целом игра на сто процентов пойдет нам на пользу. Через такие поединки мы готовимся, набираем кондиции.

Такая команда, как ЦСКА, не может играть два настолько разных тайма. Какой смысл проводить такие хорошие 45 минут, если дальше ты теряешь все преимущество, которое таким трудом добывал? Мы работаем над своими ошибками, над тем, чтобы это не было тенденцией. Большой команде не к лицу так «падать» во втором тайме, но мы исправимся!

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nubom
nubom ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:02
Взаимно. Прежний аккаунт пришлось поменять, были проблемы с выходом с телефона. Кстати именно так болельщики ЦСКА звали Вагнера Лава. Он Ваня, и к тому же лучший. А сейчас у меня настоящие имя и фамилия. Да после Питера осел в Твери. Область знаю прекрасно, в том числе и В.Волочек ( русская Венеция). В Питере бываю уже редко ( возраст), хотя однокашники многие живы и приглашают. Может быть в силу возраста мне старый ленинградский футбол нравился больше. Прекрасно помню игру , кроме названных ранее, которых вы не помните, Юру Желудкова, Казаченка, Давыдова, Мишу Бирюкова. А походы на ст. Кирова по Приморскому парку Победы не забыть никогда. Так что воспоминаний много.
Приятно и грустно вспоминать. Желаю здоровья болеть и долгих лет жизни!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил nubom
вчера в 23:54
Благодарю за доверительный ответ! Насколько я понимаю, то имею дело с "Дядей Ваней"?! По работе, часто проезжаю Тверь. Отец родом из Вышнего Волочка. Я страстный поклонник четы Круг. Болею за «Зенит» с 1970 г. Считаю наиболее сильной из футбольных школ стран СНГ - украинскую, а самым выдающимся футболистом СССР - Олега Блохина. Помню матч ЦСКА-Динамо (4:3 хотя проигрывали 1:3) и выдающегося Альберта Шестернева. Наиболее запоминающийся чемпионат мира - 1970 г в Мексике. Обидный проигрыш Уругваю, отличная игра А.Бышовца и феерия бесподобных Пеле и Жаирзиньо. Горячий привет истинному поклоннику ЦСКА с берегов футбольной Невы!
Взаимно. Прежний аккаунт пришлось поменять, были проблемы с выходом с телефона. Кстати именно так болельщики ЦСКА звали Вагнера Лава. Он Ваня, и к тому же лучший. А сейчас у меня настоящие имя и фамилия. Да после Питера осел в Твери. Область знаю прекрасно, в том числе и В.Волочек ( русская Венеция). В Питере бываю уже редко ( возраст), хотя однокашники многие живы и приглашают. Может быть в силу возраста мне старый ленинградский футбол нравился больше. Прекрасно помню игру , кроме названных ранее, которых вы не помните, Юру Желудкова, Казаченка, Давыдова, Мишу Бирюкова. А походы на ст. Кирова по Приморскому парку Победы не забыть никогда. Так что воспоминаний много.
nubom
nubom ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:35
Мне очень приятно общаться с вежливым и обходительным питерцем. Я в молодости жил, учился и работал в Питере, много знаю о ленинградском футболе со времен Лазунова, Дергачева, Завидонова, братьев Морозовых, Василия Данилова, а позднее уже Садырина и многих других. Ленинградский футбол отличался от московского, грузинского и украинского. Помню чемпионскую команду 84 года. Так что если есть вопросы по ленинградскому футболу расскажу много интересного. Помню вторую ленинградскую команду в классе А - Адмиралтеец. Самое удивительное, что все эти годы был поклонником ЦДКА- ЦСКМО-ЦСКА.
Благодарю за доверительный ответ! Насколько я понимаю, то имею дело с "Дядей Ваней"?! По работе, часто проезжаю Тверь. Отец родом из Вышнего Волочка. Я страстный поклонник четы Круг. Болею за «Зенит» с 1970 г. Считаю наиболее сильной из футбольных школ стран СНГ - украинскую, а самым выдающимся футболистом СССР - Олега Блохина. Помню матч ЦСКА-Динамо (4:3 хотя проигрывали 1:3) и выдающегося Альберта Шестернева. Наиболее запоминающийся чемпионат мира - 1970 г в Мексике. Обидный проигрыш Уругваю, отличная игра А.Бышовца и феерия бесподобных Пеле и Жаирзиньо.
Горячий привет истинному поклоннику ЦСКА с берегов футбольной Невы!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил nubom
вчера в 22:48
Только не надо обижаться. Я на полном серьезе...
Мне очень приятно общаться с вежливым и обходительным питерцем. Я в молодости жил, учился и работал в Питере, много знаю о ленинградском футболе со времен Лазунова, Дергачева, Завидонова, братьев Морозовых, Василия Данилова, а позднее уже Садырина и многих других. Ленинградский футбол отличался от московского, грузинского и украинского. Помню чемпионскую команду 84 года. Так что если есть вопросы по ленинградскому футболу расскажу много интересного. Помню вторую ленинградскую команду в классе А - Адмиралтеец. Самое удивительное, что все эти годы был поклонником ЦДКА- ЦСКМО-ЦСКА.
nubom
nubom ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:35
Только не надо обижаться. Мысль по существу верная, только я люблю выражаться по существу и без игры слов.
Только не надо обижаться. Я на полном серьезе...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил nubom
вчера в 21:29
Ваша оценка - для меня большая честь!
Только не надо обижаться. Мысль по существу верная, только я люблю выражаться по существу и без игры слов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Cергей Герасимов
вчера в 21:25
Единственная ошибка у ЦСКА - это тренерский штаб. Гончаренко не признает своих ошибок ни в тактике (в том числе, умении перестроить команду), ни в психологии (мотивировать игроков), ни в просчетах физ. подготовки команды.
А откуда информация о непризнании ВМГ "ошибок"? Откуда вам известна его не публичная реакция на результаты работы.? Каждый тренер добивается определенного результата исходя из многих исходных данных и , в первую очередь, состава и финансирования. Я не уверен , что в РПЛ есть тренер, который в реалиях ЦСКА получит результат лучше, чем ВМГ. В тех условиях. которые созданы в Зениите Газпромом как минимум 8 тренеров РПЛ сделали бы эту команду чемпионом. Уровень тренеров в РПЛ примерно одинаков у большинства и он весьма средний.
nubom
nubom ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:22
Я думаю, что на этом сайте умничать не стоит. Для этого есть другие места, где можно и IQ проверить при желании, получив огромное удовольствие от результата проверки.
Ваша оценка - для меня большая честь!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил nubom
вчера в 21:20
Фигурально выражаясь игра на уровне нашего чемпионата, может относится к не квалицированному ручному труду, т.е. к уборке картошки. Это, как правило, приводит к деклассированнию талантливых специалистов.
Я думаю, что на этом сайте умничать не стоит. Для этого есть другие места, где можно и IQ проверить при желании, получив огромное удовольствие от результата проверки.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Cергей Герасимов
вчера в 21:18
Рискну предположить, что Карпова втаскивают в основу от без исходности следующего сезона. Имея 2,5 железные позиции в основе с паспортом (Игорь, Марио, Алан), по остальным позициям нужны усиления. В первую очередь опорная зона. В ней сейчас кто из российских силен? И кто пойдет в ЦСКА? Плюс если белорус в атаке не выстрелит, то и нужен будет нап-легионер.
Как раз Дзага и не железная основа. Железная основа это Акинфеев, Марио Дивеев, Обляков, Ахметов, Чалов (Шкурин, Караев). Никаких проблем с лимитом нет. Легионеры железная основа - Влашич, Магнуссон, Бистрович и Сигурдссон. Остается всего одна вакансия. Либо купят лега, либо будет кто то из своих нынешних (Кучаев, Щенников, Бийол, Гогуа,Набабкин). Всего 17 человек, Помазун 18-й.Так что никакой безысходности я не вижу. Правда этот состав не для ЛЧ. Это правда.
nubom
nubom ответил Serg_Diamond
вчера в 13:42
Но вариться в собственном соку тоже плохо. Чтобы наши футболисты могли расти они должны играть рядом с сильными футболистами, учиться у них и перенимать опыт. Я за то чтобы в РПЛ играли сильные легионеры, а не просто дешевые.
В 10.43 мы с Вами это обсуждали... :)
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил Serg_Diamond
вчера в 13:18
Так вроде раз 20 уже признавал он свои ошибки, в том числе в подготовке. Но разве обязан он посыпать голову пеплом? Ошибки бывают у всех, но команда не опустилась в таблице в зону вылета, они постоянно в зоне еврокубков. Или кто-то всерьез думает, что при другом тренере эта команда из юнцов могла выиграть чемпионат? Чем они могли взять кроме молодости и задора? На это и делается ставка. Это копеечные игроки, взятые на распродаже. В команде реально только 3 мастеровитых игрока: Акинфеев, Марио и Влашич. Остальные - пацаны как по возрасту, так и по мышлению. Пока они не станут реальными мужиками это будет продолжаться. И никакая тактика ничего не изменит по части результата. Можно играть в более закрытый футбол, но тогда нельзя рассчитывать, что это будет им интересно и что они будут выкладываться. Они будут просто терпеть, но огня в глазах у них не будет. Тактика, с учетом особенностей комплектования состава, выбрана правильная и единственно возможная в этих условиях. Этой команде не нужна революция, нужны точечные усиления. Нужен надежный центральный защитник и нужен быстрый техничный крайний защитник на левый фланг и эта команда уже будет всех рвать в чемпионате. А если еще купить классного форварда, то и в еврокубках. Проиграли товарняк Зениту? Ну и что! На то и контрольные матчи чтобы выявлять ошибки. У Зенита состав сформирован из более опытных игроков, им нет необходимости ставить на позицию ЦЗ 17-летних юнцов
Да это-то все понятно. Но вот сдвига по физике не видно. Если уж железный Марио и Влашич второй тайм по физике проседают, и мотивация драться через немогу только у них, то толку от слов главного тренера? Тут или процесс подготовки надо менять или тренера по этой самой физподготовке. Или и то и то. А матчей до конца чемпионата осталось не много. При этом с прямыми конкурентами за зону ЛЧ-ЛЕ и спамом в КР.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил nubom
вчера в 13:10
Я думаю выступления наших клубов в евро кубках должно было уменьшить Ваш оптимизм. Пора опуститься на землю- самый оптимальный уровень РПЛ, это уровень чемпионата Хорватии. Не надо лохматить бабушку и впустую тратить народные деньги. Играть в футбол должны наши дети, а не легионеры. Пусть клубы этим и занимаются.
Но вариться в собственном соку тоже плохо. Чтобы наши футболисты могли расти они должны играть рядом с сильными футболистами, учиться у них и перенимать опыт. Я за то чтобы в РПЛ играли сильные легионеры, а не просто дешевые.
nubom
nubom ответил Serg_Diamond
вчера в 12:30
На счет этого можно поспорить. Бистрович и Влашич не деклассировали точно, уже доросли до сборной Хорватии, Бийоль тоже прогрессирует, тоже стал игрок сборной, Сигурудссон в свои 20 вызывается во взрослую сборную. Может у свиней кто-то там и деклассировал, не слежу за ними
Я думаю выступления наших клубов в евро кубках должно было уменьшить Ваш оптимизм. Пора опуститься на землю- самый оптимальный уровень РПЛ, это уровень чемпионата Хорватии. Не надо лохматить бабушку и впустую тратить народные деньги. Играть в футбол должны наши дети, а не легионеры. Пусть клубы этим и занимаются.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Cергей Герасимов
вчера в 11:36
Единственная ошибка у ЦСКА - это тренерский штаб. Гончаренко не признает своих ошибок ни в тактике (в том числе, умении перестроить команду), ни в психологии (мотивировать игроков), ни в просчетах физ. подготовки команды.
Так вроде раз 20 уже признавал он свои ошибки, в том числе в подготовке. Но разве обязан он посыпать голову пеплом? Ошибки бывают у всех, но команда не опустилась в таблице в зону вылета, они постоянно в зоне еврокубков. Или кто-то всерьез думает, что при другом тренере эта команда из юнцов могла выиграть чемпионат? Чем они могли взять кроме молодости и задора? На это и делается ставка. Это копеечные игроки, взятые на распродаже. В команде реально только 3 мастеровитых игрока: Акинфеев, Марио и Влашич. Остальные - пацаны как по возрасту, так и по мышлению. Пока они не станут реальными мужиками это будет продолжаться. И никакая тактика ничего не изменит по части результата. Можно играть в более закрытый футбол, но тогда нельзя рассчитывать, что это будет им интересно и что они будут выкладываться. Они будут просто терпеть, но огня в глазах у них не будет. Тактика, с учетом особенностей комплектования состава, выбрана правильная и единственно возможная в этих условиях. Этой команде не нужна революция, нужны точечные усиления. Нужен надежный центральный защитник и нужен быстрый техничный крайний защитник на левый фланг и эта команда уже будет всех рвать в чемпионате. А если еще купить классного форварда, то и в еврокубках. Проиграли товарняк Зениту? Ну и что! На то и контрольные матчи чтобы выявлять ошибки. У Зенита состав сформирован из более опытных игроков, им нет необходимости ставить на позицию ЦЗ 17-летних юнцов
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил nubom
вчера в 11:21
Фигурально выражаясь игра на уровне нашего чемпионата, может относится к не квалицированному ручному труду, т.е. к уборке картошки. Это, как правило, приводит к деклассированнию талантливых специалистов.
На счет этого можно поспорить. Бистрович и Влашич не деклассировали точно, уже доросли до сборной Хорватии, Бийоль тоже прогрессирует, тоже стал игрок сборной, Сигурудссон в свои 20 вызывается во взрослую сборную. Может у свиней кто-то там и деклассировал, не слежу за ними
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил Serg_Diamond
вчера в 11:06
У каждой ошибки есть имя и фамилия. Практически у всех, по крайней мере большинства, голевых ошибок ЦСКА в последнее время одни и те же имя и фамилия - Вадим Карпов. Ему обычно делают скидку на его юность (17 лет), но это не должно быть проблемой ЦСКА. Для взросления и набивания шишек есть другие клубы попроще. Может он парень и талантливый, в чем я не сомневаюсь, но в силу возраста не способен пока выдавать зрелую игру на требуемом уровне все 90 минут. Хорошая игра у него чередуется с полными провалами. Похоже дело не в технике и не в тактике, а в психологической неустойчивости в стрессовых ситуациях, что характерно для юнцов. С учетом этого первостепенная задача для ЦСКА - не разбор полетов, это не сделает Вадима Карпова на пару лет старше и опытнее, а поиск классного центрального защитника, готового играть прямо сейчас, а не через пару-тройку лет. Если эту задачу решить, ЦСКА сможет бороться за зону ЛЧ, если не решит - будет опять в зоне ЛЕ. Это скупердяйство гинеровское до добра не доведет! Выход в ЛЧ способен отбить любые разумные трансферные вложения и привлечет инвесторов, а также интерес к клубу талантливых игроков.
Единственная ошибка у ЦСКА - это тренерский штаб. Гончаренко не признает своих ошибок ни в тактике (в том числе, умении перестроить команду), ни в психологии (мотивировать игроков), ни в просчетах физ. подготовки команды.
nubom
nubom ответил Serg_Diamond
вчера в 11:02
А при чем тут картошка? По Вашему все белорусы колхозники и "бульбаши"? Давайте, договаривайте до конца! Речь ведь о Гончаренко и его белорусском паспорте? И какие ваши денюжки кто тратил? Кто, когда и сколько?
Фигурально выражаясь игра на уровне нашего чемпионата, может относится к не квалицированному ручному труду, т.е. к уборке картошки. Это, как правило, приводит к деклассированнию талантливых специалистов.
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:01
Нет, он виноват в том, что пропустили как минимум на один гол больше, чем могли. Я не против молодежи и Карпова лично. Но нужна постепенность. Я помню как ЛВС Головина постепенно подпускал к основе, а здесь как то нелогично....
Рискну предположить, что Карпова втаскивают в основу от без исходности следующего сезона. Имея 2,5 железные позиции в основе с паспортом (Игорь, Марио, Алан), по остальным позициям нужны усиления. В первую очередь опорная зона. В ней сейчас кто из российских силен? И кто пойдет в ЦСКА? Плюс если белорус в атаке не выстрелит, то и нужен будет нап-легионер.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил nubom
вчера в 10:50
Ну что ж, давайте продолжать тратить наши денежки... Вы серьезно думаете, что несколько дорогих игроков будут регулярно показывать класс на уборке картошки? К играм в европейских кубках они превратятся в таких же колхозников. Бытие определяет сознание...
А при чем тут картошка? По Вашему все белорусы колхозники и "бульбаши"? Давайте, договаривайте до конца! Речь ведь о Гончаренко и его белорусском паспорте? И какие ваши денюжки кто тратил? Кто, когда и сколько?
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил Николай Еремеев
вчера в 10:47
Зря ты его оправдываешь ,он ведь не признает своих ошибок, вспомни его послематчевые комментарии после провальных вторых таймов ( даже с Лудогорцем ) везде виноваты все ,и игроки и невезение и т.д.но только не он . Состав на второй тайм тот же, а результат и игра другая. Ну не хватает сил на 2й тайм из-за нагрузок, смени тактику ,играй от обороны, все это же в его компетенции . если он это чувствует и видит по ходу матча .Он же на то и тренер . Поэтому считаю, все проблемы вторых таймов нашей команды надо искать только в нем самом !
Не тактику менять надо, а тренировочный процесс. Хотя и её тоже. Но опять же, если соперник играет строго от обороны, а в первом тайме мы не забили, то самим играть от обороны - фактически катать ничейку. То есть, кроме тренировочного процесса нужно работать и над завершением атак. Федя хоть и выдал один сезон, но он-то форвард оттяжки. Его или переквалифицировать или наигрывать в связке с классическим ЦФ. Опять же, что Влашич, что Обляков много 7тся и передерживают мяч.
nubom
nubom ответил Serg_Diamond
вчера в 10:43
Пока парень будет "обрастать опытом" команда будет проигрывать. Для обрастания опытом есть команды попроще
Ну что ж, давайте продолжать тратить наши денежки... Вы серьезно думаете, что несколько дорогих игроков будут регулярно показывать класс на уборке картошки? К играм в европейских кубках они превратятся в таких же колхозников. Бытие определяет сознание...
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:39
А может быть у ВМГ была задача отыграть без замен и посмотреть как команда будет выходить из таких ситуаций.? Это же контрольный матч и задачи выиграть любой ценой не было. Так? Наконец можно было посмотреть как игроки исправляют свои ошибки по ходу игры. Так что все нормально, раз поставил Карпова нужно смотреть на него всю игру. Я думаю, что с начала надо было ставить Набабкина, или Гогуа.
Вполне возможно, но даже если учитывать, что это товарняк, с просмотром игроков, умений, желаний, то все равно тенденция проваливать вторые таймы никуда не делась. А это вина тренерского штаба. В том, что команда не готова и физически и морально. То есть в первую очередь виноват Гончаренко, раз не умеет мотивировать игроков, перестраивать игру и выстраивать тренировочный процесс таким образом, чтобы игрокам хватало физики. Хотя в РПЛ и кубке страны матчей меньше чем в Топ-5. И если ситуацию не исправят, то можно и мимо Европы пролететь, не говоря уже о ЛЧ. Но даже если и выйдут, то х.з. смогут ли потом выйти из группы.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил nubom
вчера в 09:19
За одного битого, двух не битых дают. Пусть парень играет, опытом обрастает. Забивать три нужно было, а на жаловаться на наше будущее!
Пока парень будет "обрастать опытом" команда будет проигрывать. Для обрастания опытом есть команды попроще
Николай Еремеев
Николай Еремеев ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 09:10
А может быть у ВМГ была задача отыграть без замен и посмотреть как команда будет выходить из таких ситуаций.? Это же контрольный матч и задачи выиграть любой ценой не было. Так? Наконец можно было посмотреть как игроки исправляют свои ошибки по ходу игры. Так что все нормально, раз поставил Карпова нужно смотреть на него всю игру. Я думаю, что с начала надо было ставить Набабкина, или Гогуа.
Зря ты его оправдываешь ,он ведь не признает своих ошибок, вспомни его послематчевые комментарии после провальных вторых таймов ( даже с Лудогорцем ) везде виноваты все ,и игроки и невезение и т.д.но только не он . Состав на второй тайм тот же, а результат и игра другая. Ну не хватает сил на 2й тайм из-за нагрузок, смени тактику ,играй от обороны, все это же в его компетенции . если он это чувствует и видит по ходу матча .Он же на то и тренер . Поэтому считаю, все проблемы вторых таймов нашей команды надо искать только в нем самом !
nubom
nubom ответил ANATOLY KANDAUROV
10 февраля в 23:03
А может быть у ВМГ была задача отыграть без замен и посмотреть как команда будет выходить из таких ситуаций.? Это же контрольный матч и задачи выиграть любой ценой не было. Так? Наконец можно было посмотреть как игроки исправляют свои ошибки по ходу игры. Так что все нормально, раз поставил Карпова нужно смотреть на него всю игру. Я думаю, что с начала надо было ставить Набабкина, или Гогуа.
Тренеры всегда учатся на своих ошибках...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил nubom
10 февраля в 22:35
Я, опять же, с Вами согласен. В данном матче Зенит, в отличии от армейцев, по ходу матча перестроил свою игру и нашел уязвимые места, заткнув дыры в своей защите по центру.
А может быть у ВМГ была задача отыграть без замен и посмотреть как команда будет выходить из таких ситуаций.? Это же контрольный матч и задачи выиграть любой ценой не было. Так? Наконец можно было посмотреть как игроки исправляют свои ошибки по ходу игры. Так что все нормально, раз поставил Карпова нужно смотреть на него всю игру. Я думаю, что с начала надо было ставить Набабкина, или Гогуа.
nubom
nubom ответил ANATOLY KANDAUROV
10 февраля в 22:07
Нет, он виноват в том, что пропустили как минимум на один гол больше, чем могли. Я не против молодежи и Карпова лично. Но нужна постепенность. Я помню как ЛВС Головина постепенно подпускал к основе, а здесь как то нелогично....
Я, опять же, с Вами согласен. В данном матче Зенит, в отличии от армейцев, по ходу матча перестроил свою игру и нашел уязвимые места, заткнув дыры в своей защите по центру.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил nubom
10 февраля в 21:27
Я с Вами согласен, но неужели в том, что забили на один гол меньше виноват пацан?
Нет, он виноват в том, что пропустили как минимум на один гол больше, чем могли.
Я не против молодежи и Карпова лично. Но нужна постепенность. Я помню как ЛВС Головина постепенно подпускал к основе, а здесь как то нелогично....
nubom
nubom ответил ANATOLY KANDAUROV
10 февраля в 21:07
И все же рановато ставку делать на школьника 17 лет. По контрольным играм вполне прилично выглядел Гогуа, да Набабкин в центре не хуже. Немного напрягает упертость ВМГ.
Я с Вами согласен, но неужели в том, что забили на один гол меньше виноват пацан?
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