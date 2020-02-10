Фернандес: «ЦСКА не к лицу так „падать“ во втором тайме, но мы исправимся!»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Зенитом» (2:3) на сборах в Испании.
ЦСКА против «Зенита» — это российское класико. Игра получилась хорошей, хотя и складывалась для нас непросто. В первом тайме мы владели инициативой, забили два гола. Второй тайм не был для нас удачным. Но, тем не менее, могу сказать, что матч сослужит нам хорошую службу: когда начнется чемпионат, мы постараемся не допустить того, что произошло во втором тайме. В целом игра на сто процентов пойдет нам на пользу. Через такие поединки мы готовимся, набираем кондиции.
Такая команда, как ЦСКА, не может играть два настолько разных тайма. Какой смысл проводить такие хорошие 45 минут, если дальше ты теряешь все преимущество, которое таким трудом добывал? Мы работаем над своими ошибками, над тем, чтобы это не было тенденцией. Большой команде не к лицу так «падать» во втором тайме, но мы исправимся!
Горячий привет истинному поклоннику ЦСКА с берегов футбольной Невы!
Горячий привет истинному поклоннику ЦСКА с берегов футбольной Невы!
Я не против молодежи и Карпова лично. Но нужна постепенность. Я помню как ЛВС Головина постепенно подпускал к основе, а здесь как то нелогично....
Я не против молодежи и Карпова лично. Но нужна постепенность. Я помню как ЛВС Головина постепенно подпускал к основе, а здесь как то нелогично....