Фернандес: «ЦСКА не к лицу так „падать“ во втором тайме, но мы исправимся!»

Защитник ЦСКА поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Зенитом» (2:3) на сборах в Испании.

ЦСКА против «Зенита» — это российское класико. Игра получилась хорошей, хотя и складывалась для нас непросто. В первом тайме мы владели инициативой, забили два гола. Второй тайм не был для нас удачным. Но, тем не менее, могу сказать, что матч сослужит нам хорошую службу: когда начнется чемпионат, мы постараемся не допустить того, что произошло во втором тайме. В целом игра на сто процентов пойдет нам на пользу. Через такие поединки мы готовимся, набираем кондиции.