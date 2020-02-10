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«Балтика» прокомментировала инцидент, связанный с уходом судей с поля

10 февраля 2020, 18:33

Представители «Балтики» прокомментировали инцидент в товарищеском матче с туркменским клубом «Алтын Асыр» (3:1), в котором перед финальным свистком произошла массовая потасовка, после которой судьи покинули поле.

У нас был товарищеский матч. Был ряд эпизодов, стычки, которые судьи расценили неоднозначно в сторону наших футболистов и тренера Евгения Калешина, который им высказал, что правила должны быть для всех одинаковыми. После этого ребята завелись, немножко попихались, потолкались. Судьи на это посмотрели, дали финальный свисток и ушли с поля.

Наш тренерский штаб принял решение продолжить матч, потому что главный тренер расценивает подобные матчи как тренировку и возможность наиграть состав – футболисты могут подвигаться, поиграть в футбол. Всё продолжилось в нормальном ключе, не было ни одного спорного эпизода. Соперник не был против, что вместо судей вышли наши тренеры.

Тем временем «Балтика» числится в претендентах на подписание нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
10 февраля в 21:39
Иногда бывает так, что судей лучше убрать.
Вилкова, например, можно запереть в судейской перед самым матчем.
ДАША Д
ДАША Д
10 февраля в 19:30
Нужно успокоительное игрокам прописать.
Багор
Багор
10 февраля в 18:35
Кокорина зачем сюда приплетать?
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