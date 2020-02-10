Газизов: «Для клубов из ФНЛ и ПФЛ важно играть с „Зенитом“ или „Спартаком“»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о предстоящей реформе Кубка России:

Мы примем решение Российского футбольного союза. Не нам же решать. Я свою позицию высказал, но не говорил о том, будет это на пользу или нет. Я говорил о другом - шансы у клубов РПЛ должны быть равными.