Газизов: «Для клубов из ФНЛ и ПФЛ важно играть с „Зенитом“ или „Спартаком“»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о предстоящей реформе Кубка России:
Мы примем решение Российского футбольного союза. Не нам же решать. Я свою позицию высказал, но не говорил о том, будет это на пользу или нет. Я говорил о другом - шансы у клубов РПЛ должны быть равными.
Мне кажется, периферийные команды, из ФНЛ и ПФЛ, ждут большие клубы. Для них это огромное событие - для клубов из второй лиги важно сыграть против «Зенита», «Спартака» или ЦСКА.
Напомним, что с перевесом в один голос клубы РПЛ поддержали реформу Кубка.