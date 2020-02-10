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Газизов: «Для клубов из ФНЛ и ПФЛ важно играть с „Зенитом“ или „Спартаком“»

10 февраля 2020, 16:39

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о предстоящей реформе Кубка России:

Мы примем решение Российского футбольного союза. Не нам же решать. Я свою позицию высказал, но не говорил о том, будет это на пользу или нет. Я говорил о другом - шансы у клубов РПЛ должны быть равными.

Мне кажется, периферийные команды, из ФНЛ и ПФЛ, ждут большие клубы. Для них это огромное событие - для клубов из второй лиги важно сыграть против «Зенита», «Спартака» или ЦСКА.

Напомним, что с перевесом в один голос клубы РПЛ поддержали реформу Кубка. 

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
10 февраля в 22:22
Основные составы топов все равно против клубов низших лиг не играют так что событие получается так себе.
Nafnafik
Nafnafik
10 февраля в 18:36
Спартак уже давно уровня ФНЛ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
10 февраля в 17:25
По каким таким показателям Газизов объединил в одном предложении лидера,гегемона и флагмана нашего футбола Зенит ...и команду с 10-го места таблицы???
Faustello
Faustello
10 февраля в 17:04
Шутки про Спартак и ФНЛ ужо были? ))
ДСА
ДСА
10 февраля в 16:58
Победа над клубом Премьер-Лиги - это праздник.
Антиспамм
Антиспамм
10 февраля в 16:53
Спартак слабая команда.
Doktor S
Doktor S
10 февраля в 16:46
Вряд ли у спартака чему-то можно научиться.
Footbolista
Footbolista
10 февраля в 16:42
Какая разница командам ПФЛ от кого отгребать?...
Gensmo
Gensmo
10 февраля в 16:41
Со спартаком скоро будете постоянно играть в ФНЛ.
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