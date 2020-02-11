Рассказов: «„Аугсбург“? Пока хотел бы остаться в „Спартаке“»

Защитник «Спартака» прокомментировал информацию о возможном переходе в «Аугсбург».

Почему столько обсуждений? Думаю, это оценка нашего футбола. Если интерес команды вроде «Аугсбурга» вызывает такой всплеск… При всем уважении, но это не топовый клуб Бундеслиги, однако у нас это вызывает бешеный ажиотаж. Лично мне очень приятно, что есть такой интерес из Германии. Это дает стимул, потенциальную возможность. Но я не понимаю, зачем так раздувать. Даже не знаю, с чем сравнить. У меня такое ощущение, что переход Роналду в «Ювентус» в России меньше обмусоливали, чем новость об интересе «Аугсбурга» ко мне.

Мне действительно нужно оценивать ситуации не только в контексте того, что Европа — это развитие карьеры. «Спартак» — топ. Клуб, который все знают. Здесь я сыграл пока немного, у меня не было длительного периода, чтобы я постоянно играл. То одна травма, то другая, плюс тренеры менялись. Стабильности не хватает, что отчасти затормаживает мое развитие. Пока хотел бы остаться в «Спартаке», а дальше — зависит от предложения, поведения клуба, уровня интереса, захочет ли отпускать «Спартак» и так далее. Нюансов очень много. Может, я сейчас полгода отыграю так, что и не нужен буду «Аугсбургу». Я разговаривал с супругой, спрашивал ее мнение чисто теоретически — не конкретно по этой ситуации, а в целом. Она сказала: «Куда ты, туда и мы». В общем, нюансов действительно много.