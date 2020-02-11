ГлавнаяНовости

Рассказов: «„Аугсбург“? Пока хотел бы остаться в „Спартаке“»

вчера, 10:00

Защитник «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал информацию о возможном переходе в «Аугсбург».

Почему столько обсуждений? Думаю, это оценка нашего футбола. Если интерес команды вроде «Аугсбурга» вызывает такой всплеск… При всем уважении, но это не топовый клуб Бундеслиги, однако у нас это вызывает бешеный ажиотаж. Лично мне очень приятно, что есть такой интерес из Германии. Это дает стимул, потенциальную возможность. Но я не понимаю, зачем так раздувать. Даже не знаю, с чем сравнить. У меня такое ощущение, что переход Роналду в «Ювентус» в России меньше обмусоливали, чем новость об интересе «Аугсбурга» ко мне.

Мне действительно нужно оценивать ситуации не только в контексте того, что Европа — это развитие карьеры. «Спартак» — топ. Клуб, который все знают. Здесь я сыграл пока немного, у меня не было длительного периода, чтобы я постоянно играл. То одна травма, то другая, плюс тренеры менялись. Стабильности не хватает, что отчасти затормаживает мое развитие. Пока хотел бы остаться в «Спартаке», а дальше — зависит от предложения, поведения клуба, уровня интереса, захочет ли отпускать «Спартак» и так далее. Нюансов очень много. Может, я сейчас полгода отыграю так, что и не нужен буду «Аугсбургу». Я разговаривал с супругой, спрашивал ее мнение чисто теоретически — не конкретно по этой ситуации, а в целом. Она сказала: «Куда ты, туда и мы». В общем, нюансов действительно много.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тихонов: «„Спартак“ переплатил за Тиля? А вдруг он выстрелит через год?»
Сегодня, 03:24 Комментарии3
Тихонов: «Если за 2 месяца Тедеско ничего не сделает, всё станет понятно»
Сегодня, 02:29 Комментарии1
Шмаров: «Рейнгольд был правдорубом»
Вчера, 21:23
Селюк: «Месси будет верен „Барселоне“ до конца»
Вчера, 19:44 Комментарии19
Селюк: «Смолов - очередной пример распиаренного российского футболиста»
Вчера, 19:30 Комментарии30
Селюк: «Не за „Зенит-2“ играть же Кокорину! Это дно в ФНЛ»
Вчера, 19:20 Комментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Fendan
Fendan
вчера в 16:18
И этот туда же.
Антиспамм
Антиспамм
вчера в 14:09
Аугсбург? Нет пердив.
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 11:58
Да лучше в Германии играть. Чем в рпл . В топ клуб он хочет. Хотя если он Спам считает топом то тут ясно все
Знаю где трофей
Знаю где трофей
вчера в 11:48
Останешься скоро в пердиве с такой игрой.
Gensmo
Gensmo
вчера в 10:36
Еще одно бревно будут продавать в Европу годами.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100