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Рассказов - о кризисе: «Создавалось ощущение, что меня убивали как могли»

вчера, 10:04

Защитник «Спартака» Николай Рассказов признался, что недавно пережил один из самых тяжелых периодов карьеры.

Летом, когда начинался сезон, был в катастрофически плохой форме. Недооценил свою травму. После нее полтора месяца хромал, а тут уже сборы начинаются. Мне говорят: «Надо тренироваться». А я не могу. В итоге работал с физиотерапевтом — закачивал галик. Очень тяжело далось, за 10 дней я проделал огромный объем работы, чтобы как-то начинать бегать. В Австрии работал уже с командой, хотя до этого два месяца тренировался без мяча. Все эти последствия травмы очень сильно сказались на мне. Травма оказалась намного хуже, чем я думал. Предполагал, что справлюсь с восстановлением и подготовкой к сезону в такие короткие сроки, но, к сожалению, не вышло. Очень подробно это проанализировал, чтобы не повторять ошибок в будущем.

Это был один из самых тяжелых периодов в карьере. Начал играть — меня критиковали. В статьях, в Инстаграме. После гола «Ростова» комментатор говорил, что я виноват, что из-за меня очки потеряли. Создавалось ощущение, что меня убивали как могли. Я впервые с таким столкнулся. Был реально плохо готов физически, как уже говорил, переоценил себя на тот момент. Но я ведь не могу сказать тренеру: «Я не готов». Это не тот клуб и не та ситуация. Еще и у команды спад был серьезный — пять поражений подряд. Потом пришел новый тренер. Сыграл одну игру — перестал играть. В общем, очень непростой период. Если бы не семья, я бы, наверное, сошел с ума. Ну очень тяжело было. Мы даже не берем ситуацию как у Смолова. Не дай бог попасть кому-то в такое положение, там все намного хуже. Но для меня даже такое давление стало тяжелым испытанием — это неприятно, когда болельщики твоей команды оскорбляют с трибун.

Ранее Рассказов прокомментировал возможный переход в «Аугсбург».  

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Все комментарии
Lukajs
Lukajs
вчера в 18:53
А играть не пробовал?
Doktor S
Doktor S
вчера в 11:52
Опять заговор против отдельно стоящего свина.
galem72
galem72
вчера в 11:06
Ну с такими жалостливыми откровениями нужно прямиком к вечернему малахову.
Faustello
Faustello
вчера в 10:43
    STVA 1
    STVA 1 ответил Klaksvikar Itrottarselag
    вчера в 10:35
    Скорее так и было. Понадеялся на свой молодой организм. Но то что на него всех собак вешали, прав.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    вчера в 10:31
    Наверняка укатил в отпуск вместо того чтобы лечиться, а потом ещё и тренеру наврал что готов, короче повел себя непрофессионально за что и получил по полной.
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