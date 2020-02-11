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Рассказов: «Постоянная смена тренеров сильно влияла на команду»

вчера, 10:09

Защитник «Спартака» Николай Рассказов поделился мнением о частой смене тренеров в московском клубе. 

Все быстро меняется: постоянно новые тренеры, новые требования, нужно заново все доказывать. Особенно непросто было поначалу, когда на команду было дикое давление. Все это сильно влияло на коллектив, не говоря уже обо мне — молодом пацане, который играл свои первые матчи. На трибунах творилось непонятно что, это было неприятно. С другой стороны — тоже опыт. Нужно в любой ситуации выжимать максимум.

Ранее Рассказов прокомментировал возможный переход в «Аугсбург».  

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Знаю где трофей
Знаю где трофей
вчера в 15:04
Спартак изжил себя, это команда прошлого, тренеры тут ни при чем.
makkie
makkie
вчера в 11:25
Работай, Коля!
Уж если не выигрывать конкуренцию у 36-летнего Ещенко, о чем тут говорить?)
Лично я хочу, чтобы Рассказов играл в основе - свой воспитанник, тактически обученный, но не хватает опыта. Зобнин на фланге - всё же не тот профиль.
Lukajs
Lukajs
вчера в 10:50
Скоро и гопника снимут.
Izmar
Izmar
вчера в 10:35
Нечего сжирать тренеров.
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