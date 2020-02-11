Рассказов: «Постоянная смена тренеров сильно влияла на команду»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов поделился мнением о частой смене тренеров в московском клубе.
Все быстро меняется: постоянно новые тренеры, новые требования, нужно заново все доказывать. Особенно непросто было поначалу, когда на команду было дикое давление. Все это сильно влияло на коллектив, не говоря уже обо мне — молодом пацане, который играл свои первые матчи. На трибунах творилось непонятно что, это было неприятно. С другой стороны — тоже опыт. Нужно в любой ситуации выжимать максимум.
Ранее Рассказов прокомментировал возможный переход в «Аугсбург».
Уж если не выигрывать конкуренцию у 36-летнего Ещенко, о чем тут говорить?)
Лично я хочу, чтобы Рассказов играл в основе - свой воспитанник, тактически обученный, но не хватает опыта. Зобнин на фланге - всё же не тот профиль.
Уж если не выигрывать конкуренцию у 36-летнего Ещенко, о чем тут говорить?)
Лично я хочу, чтобы Рассказов играл в основе - свой воспитанник, тактически обученный, но не хватает опыта. Зобнин на фланге - всё же не тот профиль.