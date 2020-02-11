Рассказов: «Постоянная смена тренеров сильно влияла на команду»

Защитник «Спартака» поделился мнением о частой смене тренеров в московском клубе.

Все быстро меняется: постоянно новые тренеры, новые требования, нужно заново все доказывать. Особенно непросто было поначалу, когда на команду было дикое давление. Все это сильно влияло на коллектив, не говоря уже обо мне — молодом пацане, который играл свои первые матчи. На трибунах творилось непонятно что, это было неприятно. С другой стороны — тоже опыт. Нужно в любой ситуации выжимать максимум.