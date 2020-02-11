Форвард «Барселоны» выбыл на шесть месяцев

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле успешно перенес операцию. Француз будет восстанавливаться шесть месяцев.
Напомним, что у футболиста был диагностирован полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра.
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле успешно перенес операцию. Француз будет восстанавливаться шесть месяцев.
Напомним, что у футболиста был диагностирован полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра.
Если у него хрустальные ноги, то Барселона тут при чем? Я понимаю, если бы они его мариновали на скамейке, но тут совсем другая ситуация. Его лечат долго, терпят его непрофессионализм и после выздоровления выпускают на поле, а он тут же получает новую травму..
На счет Коута согласен, парень просто потерялся в Барселоне и так не смог себя найти.
Если у него хрустальные ноги, то Барселона тут при чем? Я понимаю, если бы они его мариновали на скамейке, но тут совсем другая ситуация. Его лечат долго, терпят его непрофессионализм и после выздоровления выпускают на поле, а он тут же получает новую травму..
На счет Коута согласен, парень просто потерялся в Барселоне и так не смог себя найти.
Эт я так, троих пока вспомнил
Эт я так, троих пока вспомнил
А с другой стороны,Дембеле это знатный фейл Барсы, 140 миллионов на ветер!
А с другой стороны,Дембеле это знатный фейл Барсы, 140 миллионов на ветер!