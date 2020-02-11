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Форвард «Барселоны» выбыл на шесть месяцев

вчера, 21:02

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле успешно перенес операцию. Француз будет восстанавливаться шесть месяцев.

Напомним, что у футболиста был диагностирован полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
сегодня в 03:54
Травмы это очень плохо! Здоровья!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:00
Здоровья!
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 01:44
Бейл по сравнению с ним машина
Gurben
Gurben
сегодня в 00:37
Успешного выздоровления.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 00:17
Многие знали про глорье барселоны , в том числе и я . Но гнобить своего игрока в такой тяжелый период - это дно , дамы и господа !
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 00:09
Выздоровления
BarSlona
BarSlona
сегодня в 00:07
На органы нафиг здать его ...балласт
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 00:06
Как бы хорошо не делали сейчас эти операции былой запредельной скорости уже не будет.
goalaktika
goalaktika ответил coolapre
вчера в 23:59
БЫЛО ЕЩЕ МНОГО СОНГ ФАБРЕГАС ГЛЕБ И ЭТО ТОЛЬКО АРСЕНАЛ, ТОТ ЖЕ ТУРАН ,ДА МНОГО ИХ БЫЛО ВСЕХ ПЕРЧЕСЛЯТЬ СМЫСЛА НЕТ ИБО ТАМ НА НЕСКОЛЬКО КОМАНД СПИСОК)))
Да. Согласен. Но, я про недавних приобретенных талантов барсы)
goalaktika
goalaktika ответил Летучий-Голландец.
вчера в 23:54
Что за бред 🤦‍♂️ Если у него хрустальные ноги, то Барселона тут при чем? Я понимаю, если бы они его мариновали на скамейке, но тут совсем другая ситуация. Его лечат долго, терпят его непрофессионализм и после выздоровления выпускают на поле, а он тут же получает новую травму.. На счет Коута согласен, парень просто потерялся в Барселоне и так не смог себя найти.
Тебя не смущает вопрос, почему он так часто ломается!? Может вопрос нужно задавать как раз физиотерапевтам и тренерам ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:51
Здоровья игроку...
Izmar
Izmar
вчера в 23:19
Здоровья!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил goalaktika
вчера в 23:18
Что за бред 🤦‍♂️
Если у него хрустальные ноги, то Барселона тут при чем? Я понимаю, если бы они его мариновали на скамейке, но тут совсем другая ситуация. Его лечат долго, терпят его непрофессионализм и после выздоровления выпускают на поле, а он тут же получает новую травму..
На счет Коута согласен, парень просто потерялся в Барселоне и так не смог себя найти.
coolapre
coolapre ответил goalaktika
вчера в 23:15
Дембеле отличный игрок, но погубил он себе карьеру!!! Многое барсоглорье рвет себе глотки что Реал кладбище талантов. Но сами бревна не видят в своем глазу б*ять ! Дембеле и Коутиньо испортили себе карьеру и Гризманн уверенно двигается туда же. Эт я так, троих пока вспомнил
БЫЛО ЕЩЕ МНОГО СОНГ ФАБРЕГАС ГЛЕБ И ЭТО ТОЛЬКО АРСЕНАЛ, ТОТ ЖЕ ТУРАН ,ДА МНОГО ИХ БЫЛО ВСЕХ ПЕРЧЕСЛЯТЬ СМЫСЛА НЕТ ИБО ТАМ НА НЕСКОЛЬКО КОМАНД СПИСОК)))
Apsny
Apsny
вчера в 22:56
Дно пусть валит.
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:55
Дембеле отличный игрок, но погубил он себе карьеру!!! Многое барсоглорье рвет себе глотки что Реал кладбище талантов. Но сами бревна не видят в своем глазу б*ять ! Дембеле и Коутиньо испортили себе карьеру и Гризманн уверенно двигается туда же.
Эт я так, троих пока вспомнил
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
вчера в 22:55
Его бы мог заменить свободный Кокорин. Тренерам Барсы на заметку.
Berlinskiy
Berlinskiy
вчера в 22:51
Очередной игрок,которому физически слабое тело мешает реализовать свой потенциал,таких как он тысячи
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:23
Да уж , не повезло бедолаге...
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 22:21
Вот и дембель в санчасти
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 22:03
Жаль парня, два года в лазарете
Альфамен
Альфамен
вчера в 22:00
Каким путем Барса его купила,столько пользы и получила...
mangoх12
mangoх12
вчера в 21:54
надо было продавать как Малкома
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 21:53
Кокорин заменит.
VIPded
VIPded
вчера в 21:50
Всем Здоровья!!!
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:46
Если позабыть о клубных предпочтениях то парня жаль,футболист то он не плохой но травмы походу сломали его карьеру!
А с другой стороны,Дембеле это знатный фейл Барсы, 140 миллионов на ветер!
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 21:40
Давно такого хрусталища не было у Барсы, Бармалей обо76ся знатно с этим трансфером.
Тео Джонс
Тео Джонс ответил h8you
вчера в 21:39
140 млн хаххах
Врать так врать, все п'ятсот ахахах))
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:37
Диагноз звучит жутковато! Здоровья Дембеле!
Брулин
Брулин
вчера в 21:34
Здоровья, Дембеле. Очень жаль, что травмы преследуют его.
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