Легенда «Селтика» Макнамара госпитализирован с кровоизлиянием в мозг

Легенда «Селтика» Джеки Макнамара угодил в больницу. 46-летний шотландец накануне потерял сознание возле своего дома, у него диагностировано кровоизлияние в мозг.
В составе «Селтика» Макнамара стал четырехкратным чемпионом Шотландии, а также трехкратным обладателем Кубка и трехкратным обладателем Суперкубка страны.
Напомним, что в январе сообщалось о госпитализации нападающего «Динамо» Сильвестра Игбуна, однако позже сам игрок опроверг эту информацию.
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