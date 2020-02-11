Легенда «Селтика» Макнамара госпитализирован с кровоизлиянием в мозг

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вчера, 00:12

Легенда «Селтика» угодил в больницу. 46-летний шотландец накануне потерял сознание возле своего дома, у него диагностировано кровоизлияние в мозг.

В составе «Селтика» Макнамара стал четырехкратным чемпионом Шотландии, а также трехкратным обладателем Кубка и трехкратным обладателем Суперкубка страны.

Напомним, что в январе сообщалось о госпитализации нападающего «Динамо» Сильвестра Игбуна, однако позже сам игрок опроверг эту информацию.