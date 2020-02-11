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Легенда «Селтика» Макнамара госпитализирован с кровоизлиянием в мозг

вчера, 00:12

Легенда «Селтика» Джеки Макнамара угодил в больницу. 46-летний шотландец накануне потерял сознание возле своего дома, у него диагностировано кровоизлияние в мозг.

В составе «Селтика» Макнамара стал четырехкратным чемпионом Шотландии, а также трехкратным обладателем Кубка и трехкратным обладателем Суперкубка страны.

Напомним, что в январе сообщалось о госпитализации нападающего «Динамо» Сильвестра Игбуна, однако позже сам игрок опроверг эту информацию.

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alexgurzan
alexgurzan ответил VeniaminS
вчера в 01:09
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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 00:51
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alexgurzan
alexgurzan ответил VeniaminS
вчера в 00:32
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Банщик из Тарасовки
Банщик из Тарасовки
вчера в 00:23
Здоровья!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 00:22
Я подписан в VK и уже месяца 4 ничего не получаю.
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