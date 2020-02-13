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Коллина: «Судьи должны принимать решения так, будто VAR не существует»

сегодня, 13:38

Легендарный арбитр Пьерлуиджи Коллина, отмечающий сегодня 60-летие, поделился мнением относительно правильной работы судей с VAR.

Судьи должны принимать решения так, будто VAR не существует. Нужно делать так, чтобы VAR потерял свою значимость из-за верных решений арбитров.

Арбитр понимает, что VAR поможет ему, если он ошибется. Но эта ошибка никуда не денется, и те, кто будут оценивать действия арбитра, ее не забудут.

Судьи должны знать все об игре, правильно анализировать, учиться тактике, узнавать особенности футболистов. Сегодня это неотъемлемая часть подготовки судьи.

Коллина работал арбитром с 1988 по 2005 год. После завершения карьеры занимал руководящие должности в футбольных структурах, в том числе был главой судейского комитета УЕФА.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:44
Пожелание хорошее,но нереализуемое практически-джин выпущен из бутылки.
Brugzash
Brugzash
сегодня в 14:32
Правду говорит.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:00
вот это арбитр!!!!!!!!!! уважаю этого человека!!!!!!!! не важен вар !!!!!!!!
наблюдатель_13
наблюдатель_13
сегодня в 13:54
Один из немногих судей, который не продавался Барселоне. Лучший судья своего времени.
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