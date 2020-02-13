Коллина: «Судьи должны принимать решения так, будто VAR не существует»

Легендарный арбитр Пьерлуиджи Коллина, отмечающий сегодня 60-летие, поделился мнением относительно правильной работы судей с VAR .

Судьи должны принимать решения так, будто VAR не существует. Нужно делать так, чтобы VAR потерял свою значимость из-за верных решений арбитров.

Арбитр понимает, что VAR поможет ему, если он ошибется. Но эта ошибка никуда не денется, и те, кто будут оценивать действия арбитра, ее не забудут.

Судьи должны знать все об игре, правильно анализировать, учиться тактике, узнавать особенности футболистов. Сегодня это неотъемлемая часть подготовки судьи.