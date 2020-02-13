Костевич: «Чемпионат Польши более стабильный, чем украинский»

Защитник польского «Леха» поделился мнением о чемпионате Польши и его преимуществах перед украинской Премьер-Лигой. До перехода в «Лех» Владимир выступал за «Карпаты».

Я бы не сказал, что у «Легии» большой отрыв от «Леха», так как это польский чемпионат и тут очень сложно выделить одну команду, которая будет фаворитом в определенном матче. Экстракласса очень равный чемпионат и в нем команды очень часто теряют очки, поэтому я думаю, что еще ничего не потеряно и необходимо ставить себе наивысшие цели, а там посмотрим.

Почему «Лех» давно не выигрывал чемпионский титул? Сложно сказать. Я помню свой первый сезон, команда начала его под руководством Яна Урбана, но после неудачной серии поединков его уволили, а ему на смену пришел Ненад Бьелица. Когда я перешел в «Лех» во второй части сезона, Бьелица уже пару месяцев находился в клубе. Мы начали очень здорово, выигрывали матч за матчем и к концу сезона у нас были шансы стать чемпионами, но, к сожалению, не получилось. Трудно назвать конкретную причину, почему это произошло. Перед следующем сезоном, к сожалению, команду покинуло несколько наших лидеров - Ян Беднарек, Давид Ковнацки, Марчин Робак, Томаш Кендзера и взамен пришло много новых футболистов, но несмотря на это мы закончили основную часть чемпионата на первом месте, но к сожалению, нам не повезло в «чемпионской группе», мы потеряли несколько важных очков и вновь не удалось выиграть титул. Но, я надеюсь, что когда-то смогу стать чемпионом.