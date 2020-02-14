Пабло Сантос рассказал, почему он выбрал именно Россию

Новичок «Рубина» рассказал о причинах, почему он решил перейти в российский клуб.

Этой зимой были конкретные предложения лишь от турецких клубов. Ещё конкретный интерес обозначил «Янг Бойз» из Швейцарии.

Почему выбрал Россию? Хороший вопрос, потому что мы обсуждали это. Я разговаривал со своей семьей, с моей супругой. Мы решили переехать в Казань. Меня заинтересовал проект, который строят в «Рубине». И мне просто было интересно увидеть новую страну, увидеть новый чемпионат.

Какой я представляю Россию? Это нечто совершенно новое: новые города, новый язык. Меня здорово приняли в команде и я очень жду приезда в Казань. Я там ещё не был, но у меня такое ощущение, что я уже там побывал – из-за общения с людьми из клуба, которые мне рассказывали про ваш город. Хочу увидеть стадион и Казань, побыстрее адаптироваться.