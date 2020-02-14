ГлавнаяНовости

Пабло Сантос рассказал, почему он выбрал именно Россию

сегодня, 10:27

Новичок «Рубина» Пабло Сантос рассказал о причинах, почему он решил перейти в российский клуб

Этой зимой были конкретные предложения лишь от турецких клубов. Ещё конкретный интерес обозначил «Янг Бойз» из Швейцарии.

Почему выбрал Россию? Хороший вопрос, потому что мы обсуждали это. Я разговаривал со своей семьей, с моей супругой. Мы решили переехать в Казань. Меня заинтересовал проект, который строят в «Рубине». И мне просто было интересно увидеть новую страну, увидеть новый чемпионат.

Какой я представляю Россию? Это нечто совершенно новое: новые города, новый язык. Меня здорово приняли в команде и я очень жду приезда в Казань. Я там ещё не был, но у меня такое ощущение, что я уже там побывал – из-за общения с людьми из клуба, которые мне рассказывали про ваш город. Хочу увидеть стадион и Казань, побыстрее адаптироваться.

Ранее Пабло Сантос рассказал о знакомстве с главным тренером команды Леонидом Слуцким

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Малком рассказал, куда потратил первые заработанные деньги
Сегодня, 10:10 Комментарии6
Малком рассказал о ценном совете от Месси
Сегодня, 09:53 Комментарии29
Мурило в сборной РФ не будет, но паниковать пора
Вчера, 10:40Станислав Горин в блоге Дно пробитоКомментарии3
Мурило: «Всегда было любопытно посмотреть на снег»
12 февраля Комментарии3
Шюррле: «С переходом на вегетарианство стал себя чувствовать намного лучше»
09 февраля Комментарии15
Шюррле: «Не хочу растить свою дочь через видеосвязь»
09 февраля Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cheerful
cheerful
сегодня в 14:07
Эчпочмак , чак-чак, кыстыбы , азу покушаешь в Казани вдоволь)
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 12:37
В Рубине всегда играли бразильцы !
Faustello
Faustello
сегодня в 12:09
В ФНЛ будет тебе путешествия по всей России в приятной компании кэвээнщиков ))
drug01
drug01
сегодня в 11:38
Правильно сделал!!!!
VIPded
VIPded
сегодня в 11:32
Ну не футболист, а чисто турист...)))
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 11:09
Настоящий рубиновый !
ДСА
ДСА
сегодня в 10:33
Соловьем поет и ни слова о зарплате.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 10:30
Деньги деньги деньги
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100