Тренер «Ньюкасла»: «„Арсенал“ хочет удостовериться, что их команда на ходу»

Главный тренер «Ньюкасла» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Арсенала» в рамках 26-го тура АПЛ .

Соперник обладает очень хорошим составом, уверен, они готовы к этому матчу на 100 процентов и хотят удостовериться, что их команда на ходу. При их составе победа возможна в любом матче.

У нас были огромные проблемы за последние шесть недель, но наша команда показала ту стойкость, которую показывала во многих играх. Также будет и в этом матче.