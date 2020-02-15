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Тренер «Ньюкасла»: «„Арсенал“ хочет удостовериться, что их команда на ходу»

вчера, 18:27
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Юнайтед19:30 Не начался

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Арсенала» в рамках 26-го тура АПЛ.

Соперник обладает очень хорошим составом, уверен, они готовы к этому матчу на 100 процентов и хотят удостовериться, что их команда на ходу. При их составе победа возможна в любом матче.

У нас были огромные проблемы за последние шесть недель, но наша команда показала ту стойкость, которую показывала во многих играх. Также будет и в этом матче.

В турнирной таблице «сороки» идут на 12-м месте. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Норвичем».

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:18
Арсенал победит
Радж Капур
Радж Капур
вчера в 18:29
Ньюкаслу удачи!
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