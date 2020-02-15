Конте: «Наша игра против „Лацио“ – это матч аутсайдеров чемпионской гонки»

Главный тренер «Интера» порассуждал о предстоящем матче против «Лацио» в рамках 24-го тура Серии А.

«Лацио» является очень серьезной силой в итальянском футболе. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок Италии, в этом взяла Суперкубок. Они усилили и сохранили своих сильнейших игроков.

Этот матч обещает быть непредсказуемым и равным. Лично я назвал бы его матчем аутсайдеров чемпионской гонки. Я думаю, что это самое лучшее определение. «Лацио» выходит демонстрировать силу, они неизбежно пойдут на победу, как и мы. И так считает большинство. Но это как раз на руку и «Интеру», и «Лацио».