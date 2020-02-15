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Конте: «Наша игра против „Лацио“ – это матч аутсайдеров чемпионской гонки»

вчера, 18:14
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер22:45 Не начался

Главный тренер «Интера» Антонио Конте порассуждал о предстоящем матче против «Лацио» в рамках 24-го тура Серии А.

«Лацио» является очень серьезной силой в итальянском футболе. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок Италии, в этом взяла Суперкубок. Они усилили и сохранили своих сильнейших игроков.

Этот матч обещает быть непредсказуемым и равным. Лично я назвал бы его матчем аутсайдеров чемпионской гонки.  Я думаю, что это самое лучшее определение. «Лацио» выходит демонстрировать силу, они неизбежно пойдут на победу, как и мы. И так считает большинство. Но это как раз на руку и «Интеру», и «Лацио».

Ранее ожиданиями от предстоящей игры поделился наставник «Лацио» Симоне Индзаги.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 21:32
Аутсайдером гонки станет проигравший.
Конфедерат
Конфедерат
вчера в 21:16
Forza Lazio!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:26
Пургу несет...
"Лацио" победы!!!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 19:52
Аутсайдеры-чемпионы!
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 19:39
Кхм, вроде расстояние до первого места у Интера и Лацио не столь значимое. Скорее, под заявленный статус подошла бы игра Аталанты и Ромы)
борька
борька
вчера в 19:17
Лукавишь парень
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Энцо Феррари
вчера в 18:58
На стоящий момент Интер не топ команда .....да и вообще,такая только одна в Италии и это Юве
Энцо Феррари
Энцо Феррари
вчера в 18:50
Удачи Лацио! В нём есть десант из РФПЛ в лице Кайседо и Баштуша. интер - единственная итальянская топ-команда (да, по сути, единственная топ-команда вообще), которая постоянно отхватывала даже от клубов такого слабого чемпионата, как российский.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
вчера в 18:46
Скорее проверка на прочность картонной, китайской коробки, ахаха)
particular
particular
вчера в 18:27
Рассуждения не понял, но матч "аутсайдеров" может обозначить фаворита..:))
juvenale
juvenale
вчера в 18:17
пхаха паричок так тебе и поверили...тебе же лукак и эрикссенов да годинов купили,как ты можешь так говорить
Kэrroll
Kэrroll
вчера в 18:17
Интеру победы!
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