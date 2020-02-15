Витсель: «ПСЖ является одной из лучших команд Европы»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель поделился мнением перед первой игрой 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен»:
Ради таких матчей и играют в футбол. Лига чемпионов является особенным турниром. Мы сыграем с одной из топ-команд, за это мы и любим футбол.
У них действительно хорошая команда. ПСЖ является одним из лучших клубов в Европе, но у нас тоже качественная команда. Будет непростой матч.
Ранее главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что нападающий парижан Неймар может пропустить первый матч в противостоянии с «Боруссией».