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Витсель: «ПСЖ является одной из лучших команд Европы»

вчера, 16:51
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен18.02.2020 в 23:00 Не начался

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель поделился мнением перед первой игрой 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен»:

Ради таких матчей и играют в футбол. Лига чемпионов является особенным турниром. Мы сыграем с одной из топ-команд, за это мы и любим футбол.

У них действительно хорошая команда. ПСЖ является одним из лучших клубов в Европе, но у нас тоже качественная команда. Будет непростой матч.

Ранее главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что нападающий парижан Неймар может пропустить первый матч в противостоянии с «Боруссией».

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Все комментарии
Gensmo
Gensmo
вчера в 18:30
Это так, только невезучая.
holms918
holms918
вчера в 17:58
Без сомнения.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:36
Выиграйте у них.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:23
кто то разве спорит? )))
Авербуx
Авербуx
вчера в 17:01
Удачи Витселю
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