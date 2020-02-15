Витсель: «ПСЖ является одной из лучших команд Европы»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» поделился мнением перед первой игрой 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен»:

Ради таких матчей и играют в футбол. Лига чемпионов является особенным турниром. Мы сыграем с одной из топ-команд, за это мы и любим футбол.