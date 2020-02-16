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Дибала и Игуаин - в атаке «Ювентуса» на матч с «Брешией»

сегодня, 16:10
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиаМатч завершен

«Ювентус» и «Брешиа» определились со стартовыми составами на матч 24-го тура Серии А. 

«Ювентус»: Щесны, Данило, Ругани, Бонуччи, Алекс Сандро, Рэмзи, Бентанкур, Рабьо, Куадрадо, Игуаин, Дибала.

«Брешиа»: Альфонсо, Сабелли, Чансельор, Мартелла, Матею, Бизоли, Дессена, Бьярнасон, Змргаль, Айе, Балотелли.

Напомним, что лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит сегодняшнюю встречу

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Роналду отсутствует в заявке «Ювентуса» на матч против «Брешии»
Вчера, 23:13 ФотоКомментарии31
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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 17:10
И без Роналду справятся.
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил juvenale
сегодня в 16:54
брешиа без 4ых основных игроков и они аутсайдер)если уж таких уверенно не обыгрывать, в мяча 3-4, то я не знаю
Создай другой аккаунт. Из-за премода не доходят до меня твои ответы.
juvenale
juvenale ответил Князь никогда не сдаётся
сегодня в 16:47
Как от Вероны пропустили 2?) Те Удинезе и не угрожали за весь матч)
ну Верона реально играет и они вроде в 7ке)
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил juvenale
сегодня в 16:45
брешиа без 4ых основных игроков и они аутсайдер)если уж таких уверенно не обыгрывать, в мяча 3-4, то я не знаю
Как от Вероны пропустили 2?)
Те Удинезе и не угрожали за весь матч)
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 16:42
Да тут какой состав не выставь - валидол! Потому что Сарри и есть валидол!!
juvenale
juvenale ответил Князь никогда не сдаётся
сегодня в 16:37
Щесны, Ругани+Бонуччи, Рэмзи!!!! Это жесть, опять валидол.
брешиа без 4ых основных игроков и они аутсайдер)если уж таких уверенно не обыгрывать, в мяча 3-4, то я не знаю
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся
сегодня в 16:20
Щесны, Ругани+Бонуччи, Рэмзи!!!!

Это жесть, опять валидол.
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