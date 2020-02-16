Дибала и Игуаин - в атаке «Ювентуса» на матч с «Брешией»

«Ювентус» и «Брешиа» определились со стартовыми составами на матч 24-го тура Серии А.
«Ювентус»: Щесны, Данило, Ругани, Бонуччи, Алекс Сандро, Рэмзи, Бентанкур, Рабьо, Куадрадо, Игуаин, Дибала.
«Брешиа»: Альфонсо, Сабелли, Чансельор, Мартелла, Матею, Бизоли, Дессена, Бьярнасон, Змргаль, Айе, Балотелли.
Напомним, что лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит сегодняшнюю встречу.
Те Удинезе и не угрожали за весь матч)
Те Удинезе и не угрожали за весь матч)
Это жесть, опять валидол.
Это жесть, опять валидол.