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Азар – в заявке «Реала» на матч с «Сельтой». Эден отсутствовал 3 месяца

вчера, 21:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта23:00 Не начался

«Реал» на официальном сайте объявил заявку команды на матч с «Сельтой» в рамках 24-го тура испанской Примеры.

Стоит отметить, что в список заявленных игроков включен вингер Эден Азар, отсутствовавший из-за травмы с ноября прошлого года.

Заявка «Реала»:

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Тони Фуйдиас.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Эден Азар, Гарет Бэйл, Лука Йович, Винисиус Жуниор.

Ранее стала известна заявка «Сельты» на этот матч. В список попал российский форвард Федор Смолов.

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Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:39
должно Федю прорвать уже в Сельте, особенно с таким слабым соперником
DGIIIIN
DGIIIIN
вчера в 23:22
Вперед Сельта, Рвать картонных !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:56
Не торопился бы он.
Agamaga
Agamaga
вчера в 22:54
Ещё одна хрустальная персона
karnager
karnager
вчера в 22:51
У Смолова яркая жизнь пошла - 17-летняя, Европа, Реал... Осталось голешник забить и футболку Бензема забрать. И можно постить в инсте очередной пост для девочек-пендовок
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 22:36
Я за Смолова но Ревл обязан победить.
abramjan
abramjan
вчера в 22:15
    волгодон 2
    волгодон 2 ответил Strikers188
    вчера в 22:06
    Но ведь мы все прекрасно понимаем, кто будет главной звездой этого матча
    "судья продажная,козёл"
    Strikers188
    Strikers188
    вчера в 22:03
    Но ведь мы все прекрасно понимаем, кто будет главной звездой этого матча
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