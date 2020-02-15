Азар – в заявке «Реала» на матч с «Сельтой». Эден отсутствовал 3 месяца

«Реал» на официальном сайте объявил заявку команды на матч с «Сельтой» в рамках 24-го тура испанской Примеры.
Стоит отметить, что в список заявленных игроков включен вингер Эден Азар, отсутствовавший из-за травмы с ноября прошлого года.
Заявка «Реала»:
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Тони Фуйдиас.
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.
Нападающие: Карим Бензема, Эден Азар, Гарет Бэйл, Лука Йович, Винисиус Жуниор.
Ранее стала известна заявка «Сельты» на этот матч. В список попал российский форвард Федор Смолов.