Азар – в заявке «Реала» на матч с «Сельтой». Эден отсутствовал 3 месяца

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вчера, 21:58

«Реал» на официальном сайте объявил заявку команды на матч с «Сельтой» в рамках 24-го тура испанской Примеры.

Стоит отметить, что в список заявленных игроков включен вингер , отсутствовавший из-за травмы с ноября прошлого года.

Заявка «Реала»:

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Тони Фуйдиас.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Эден Азар, Гарет Бэйл, Лука Йович, Винисиус Жуниор.

Ранее стала известна заявка «Сельты» на этот матч. В список попал российский форвард Федор Смолов.