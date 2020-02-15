Роналду отсутствует в заявке «Ювентуса» на матч против «Брешии»

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вчера, 23:13

«Ювентус» в твиттере опубликовал заявку на матч 24-го тура Серии А против «Брешии».

Стоит отметить, что в список заявленных игроков не попал лидер команды - нападающий . Судя по всему, тренеры дали 35-летнему игроку отдохнуть.

Заявка «Ювентуса»: Щесны, Пинсольо, Буффон, Де Шильо, Кьеллини, Де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Уэсли, Пьянич, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Бентанкур, Дибала, Куадрадо, Игуаин, Оливьери.

Ранее стало известно, что «Брешиа» лишилась ключевых игроков накануне матча с «Ювентусом».