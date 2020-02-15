Роналду отсутствует в заявке «Ювентуса» на матч против «Брешии»

«Ювентус» в твиттере опубликовал заявку на матч 24-го тура Серии А против «Брешии».
Стоит отметить, что в список заявленных игроков не попал лидер команды - нападающий Криштиану Роналду. Судя по всему, тренеры дали 35-летнему игроку отдохнуть.
Заявка «Ювентуса»: Щесны, Пинсольо, Буффон, Де Шильо, Кьеллини, Де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Уэсли, Пьянич, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Бентанкур, Дибала, Куадрадо, Игуаин, Оливьери.
I convocati bianconeri ⚫️⚪️ per #JuveBrescia!#ForzaJuve pic.twitter.com/hhmvoeRX4j— JuventusFC (@juventusfc) February 15, 2020
Ранее стало известно, что «Брешиа» лишилась ключевых игроков накануне матча с «Ювентусом».
А кого можно вспомнить из ливерпуля? Верно - НИКОГО. Аха-ха)
А кого можно вспомнить из ливерпуля? Верно - НИКОГО. Аха-ха)
Матрасы вас накроют.)
Матрасы вас накроют.)
А левых мы не ждём, ждём всегда только правых. )
А левых мы не ждём, ждём всегда только правых. )
Переживём)
Переживём)
Им тоже отдохнуть нужно, а то Роналду их совсем загнал)
Им тоже отдохнуть нужно, а то Роналду их совсем загнал)