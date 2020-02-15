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Роналду отсутствует в заявке «Ювентуса» на матч против «Брешии»

вчера, 23:13
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа17:00 Не начался

«Ювентус» в твиттере опубликовал заявку на матч 24-го тура Серии А против «Брешии».

Стоит отметить, что в список заявленных игроков не попал лидер команды - нападающий Криштиану Роналду. Судя по всему, тренеры дали 35-летнему игроку отдохнуть.

Заявка «Ювентуса»: Щесны, Пинсольо, Буффон, Де Шильо, Кьеллини, Де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Уэсли, Пьянич, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Бентанкур, Дибала, Куадрадо, Игуаин, Оливьери.

Ранее стало известно, что «Брешиа» лишилась ключевых игроков накануне матча с «Ювентусом».

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:18
Его цель - ЛЧ...
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь никогда не сдаётся
сегодня в 00:13
Мда были времена помним
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь никогда не сдаётся
сегодня в 00:09
Да Буффон был хорош ,а Дель пьеро вообще сидел на банке,но можно еше Каморанеззи выделить, про липовый зм Каннаваро молчу,но вот после чм юве отправили в Серию ц за доги и многие отвернулись от Буффона сказав что это липовый чемпион.
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 00:03
Вот только не одни игроки юве внесли вклад победы на чм,на моей памяти божили за Италию Матерацци,Тони,Гроссо.Пирло.
Естественно, победа это заслуга всей команды, но поскольку процент ювентини был более 50%, то и вклад Юве самый весомый.)))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь никогда не сдаётся
сегодня в 00:00
Вот только не одни игроки юве внесли вклад победы на чм,на моей памяти божили за Италию Матерацци,Тони,Гроссо.Пирло.
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил fanliverpoolfan22
вчера в 23:55
Ты точь в точь описал юве 2006 года молодец .
Юве 2006 года это чемпион, делегировавший на ЧМ 2006 двенадцать игроков, восемь из которых играли в финале. Благодаря Юве Италия стала чемпионом мира.
А кого можно вспомнить из ливерпуля? Верно - НИКОГО. Аха-ха)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь никогда не сдаётся
вчера в 23:50
Ты точь в точь описал юве 2006 года молодец .
mangoх12
mangoх12
вчера в 23:50
В Марроко по делам улетел)
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил fanliverpoolfan22
вчера в 23:48
А как же рекорд Арсенала?
Арсенал играл в футбол, а ливерка играет в бартер с арбитрами и доги с соперниками. Аха-ха)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь никогда не сдаётся
вчера в 23:47
А как же рекорд Арсенала?
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил fanliverpoolfan22
вчера в 23:42
Да Норвич молодцы я доволен результатом последняя команда дала бой лидеру,это говорит о том что в Апл слабых команд нету.
Это говорит о том, что отрыв колбасы обеспечен и заносить больше соперникам и судьям не обязательно. Аха-ха)
Матрасы вас накроют.)
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:41
после жаркой ночи с Дибалой до сих пор походка виляющая, бегать не может
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь никогда не сдаётся
вчера в 23:39
Да Норвич молодцы я доволен результатом последняя команда дала бой лидеру,это говорит о том что в Апл слабых команд нету.
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил fanliverpoolfan22
вчера в 23:39
А правые это какие?90+1?
Правые, это назначенные по правилам, а не из алчных интересов Скамин и Оливеров. Аха-ха)
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:38
Значит можно ставить на Брешию.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь никогда не сдаётся
вчера в 23:37
А правые это какие?90+1?
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил fanliverpoolfan22
вчера в 23:35
Роналду отсутствует левых пенок не ждите
Вот видишь, без лояльного судейство ливерпуль и аутсайдер АПЛ Норвич равны по классу. Аха-ха)
А левых мы не ждём, ждём всегда только правых. )
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь никогда не сдаётся
вчера в 23:32
Роналду отсутствует левых пенок не ждите
DGIIIIN
DGIIIIN
вчера в 23:23
Наверно он с мужиками снова на яхте - какими нибудь джанами..
волгодон 2
волгодон 2 ответил Князь никогда не сдаётся
вчера в 23:22
Ну хоть хейтерки выспятся. Аха-ха) Им тоже отдохнуть нужно, а то Роналду их совсем загнал)
Гей плавник поцарапал при левой пенке. В Марокко на лечение отбыл)
Переживём)
Артур Слимани
Артур Слимани
вчера в 23:21
Значит уже обо всем договорились с судьёй. А эта сразу полетела в Марокко
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся
вчера в 23:20
Ну хоть хейтерки выспятся. Аха-ха)
Им тоже отдохнуть нужно, а то Роналду их совсем загнал)
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