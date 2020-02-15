«Норвич» - «Ливерпуль»: Мане остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Норвича» и «Ливерпуля» на матч 26-го тура чемпионата Англии.
Отметим, что в заявку на матч попал Садио Мане, который совсем недавно восстановился после травмы. Он начнет встречу на скамейке запасных.
«Норвич Сити»: Крул, Ааронс, Циммерманн, Хэнли, Байрэм, Тетти, МакКлин, Рупп, Дуда, Кантвелл, Пукки.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Кейта, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Роберто Фирмино, Окслейд-Чемберлен.
Руки с МС уже сто раз разобрали, пенальти в финале с ТТХ тоже, но человеку неимется что кто-то финал выиграл а Юве нет... =((
Руки с МС уже сто раз разобрали, пенальти в финале с ТТХ тоже, но человеку неимется что кто-то финал выиграл а Юве нет... =((
В одном случае рука в естественном положении и ни о каком пенальти речи не может быть.
Во втором случае вначале мяч попадает в руку Бернардо Силве и от неё отскакивает в руку Трента. По правилам любое попадание мяча в руку атакующего игрока - фол в атаке.
Какие ещё вопросы есть???
Лично я не знаю, если такие моменты не в состоянии понять, зачем вообще футбол смотреть?
В одном случае рука в естественном положении и ни о каком пенальти речи не может быть.
Во втором случае вначале мяч попадает в руку Бернардо Силве и от неё отскакивает в руку Трента. По правилам любое попадание мяча в руку атакующего игрока - фол в атаке.
Какие ещё вопросы есть???
Лично я не знаю, если такие моменты не в состоянии понять, зачем вообще футбол смотреть?
А я ещё помню, что Скамина не поставил пенку в ворота Ромы. Чего о ней молчишь?
А я ещё помню, что Скамина не поставил пенку в ворота Ромы. Чего о ней молчишь?
А что твоя ливерка? С Наполи Скамина спас, с Ромой Скамина спас, с ТТХ Скамина сделал финал. И всё один человек. Ну это конечно же совпадение. Аха-ха)
А что твоя ливерка? С Наполи Скамина спас, с Ромой Скамина спас, с ТТХ Скамина сделал финал. И всё один человек. Ну это конечно же совпадение. Аха-ха)
Это у тебя вечно какие непонятные отмазки. Всё засуживают твой несчастный Юве. Всё мученников пытаешься сделать из своей команды. Хотя всё очевидно, она просто слабее тех кто выигрывает ЛЧ.
Я за твой Юве 2 раза болел в финалах ЛЧ и оба раза соперники просто наголову сильнее были, но даже по этим играм ты орёшь про судейские ошибки.
Это у тебя вечно какие непонятные отмазки. Всё засуживают твой несчастный Юве. Всё мученников пытаешься сделать из своей команды. Хотя всё очевидно, она просто слабее тех кто выигрывает ЛЧ.
Я за твой Юве 2 раза болел в финалах ЛЧ и оба раза соперники просто наголову сильнее были, но даже по этим играм ты орёшь про судейские ошибки.
Кстати по картинке на заставке, вижу естественное положение руки у Трента.
Сам искать ничего не собираюсь, делать мне больше нечего.
Кстати по картинке на заставке, вижу естественное положение руки у Трента.
Сам искать ничего не собираюсь, делать мне больше нечего.
https://www.youtube.com/watch?v=58CWd_42Mhk
Ты, например, ничего не разложил по моему коменту. Ответил в стиле "сам дурак", детский сад, аха-ха)
Ты, например, ничего не разложил по моему коменту. Ответил в стиле "сам дурак", детский сад, аха-ха)
И Ювентус больше пострадал от ВАРа, чем получил дивидендов.
В наши ворота поставили 7 пенок. из них 3 ну очень спорные. Посмотри сколько раз ливерка отражала пенки? По-моему ещё в их ворота не ставили. А в матче с МС они в баскетбол играли. Аха-ха)
И Ювентус больше пострадал от ВАРа, чем получил дивидендов.
В наши ворота поставили 7 пенок. из них 3 ну очень спорные. Посмотри сколько раз ливерка отражала пенки? По-моему ещё в их ворота не ставили. А в матче с МС они в баскетбол играли. Аха-ха)