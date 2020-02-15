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«Норвич» - «Ливерпуль»: Мане остался в запасе

вчера, 19:56
Норвич СитиЛоготип футбольный клуб Норвич Сити0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Норвича» и «Ливерпуля» на матч 26-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что в заявку на матч попал Садио Мане, который совсем недавно восстановился после травмы. Он начнет встречу на скамейке запасных.

«Норвич Сити»: Крул, Ааронс, Циммерманн, Хэнли, Байрэм, Тетти, МакКлин, Рупп, Дуда, Кантвелл, Пукки.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Кейта, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Роберто Фирмино, Окслейд-Чемберлен.

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Все комментарии
shlifen
shlifen ответил DEIVID
вчера в 23:10
Князь видимо уже не появится с ответом - стандартный набор аргументов ("этот твой Ливерпуль", Оливер + Скомина, Юве всюду засуживают, Ливер - кабинет, Ливер играет в баскетбол) он исчерпал - и тут же пропал... Что любопытно, Князь не ведёт дискуссию и не пытается разобраться в моментах - он сходу ВЕЩАЕТ так словно истина в последней инстанции, а когда аргументов нет, просто пишет "ахахах" и исчезает...=)))

Руки с МС уже сто раз разобрали, пенальти в финале с ТТХ тоже, но человеку неимется что кто-то финал выиграл а Юве нет... =((
DEIVID
DEIVID ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 21:49
Я не говорю, а пишу. Аха-ха) И Ювентус больше пострадал от ВАРа, чем получил дивидендов. В наши ворота поставили 7 пенок. из них 3 ну очень спорные. Посмотри сколько раз ливерка отражала пенки? По-моему ещё в их ворота не ставили. А в матче с МС они в баскетбол играли. Аха-ха)
Сделал усилие, посмотрел обзор.
В одном случае рука в естественном положении и ни о каком пенальти речи не может быть.
Во втором случае вначале мяч попадает в руку Бернардо Силве и от неё отскакивает в руку Трента. По правилам любое попадание мяча в руку атакующего игрока - фол в атаке.
Какие ещё вопросы есть???
Лично я не знаю, если такие моменты не в состоянии понять, зачем вообще футбол смотреть?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил DEIVID
вчера в 21:34
Начнём с того, что я не болельщик Ливерпуля. А во-вторых по эпизодам в этих матчах это лишь твоё мнение, которое не является истинной. А я ещё помню, что Скамина не поставил пенку в ворота Ромы. Чего о ней молчишь?
Так он в том же матче и в ворота колбасы не поставил и гол Саллаха из офсайда засчитал. Позорище там было лютое.
DEIVID
DEIVID ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 21:13
Имею право. В 1998 году Миятович забил с очевидного офсайда. В 2015 Барса была сильнее, но при счёте 1:1 Чакир не поставил чистую пенку на Погба. Если команда сильнее, это не значит, что её нельзя обыграть. Да и гол Ракитича был забит после комбинации, которая началась с фола. Так то. А что твоя ливерка? С Наполи Скамина спас, с Ромой Скамина спас, с ТТХ Скамина сделал финал. И всё один человек. Ну это конечно же совпадение. Аха-ха)
Начнём с того, что я не болельщик Ливерпуля. А во-вторых по эпизодам в этих матчах это лишь твоё мнение, которое не является истинной.

А я ещё помню, что Скамина не поставил пенку в ворота Ромы. Чего о ней молчишь?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил DEIVID
вчера в 21:09
По одному эпизоду я тебе ответил уже и там явно рука в естественном положении. А правила я хорошо знаю. Не надо мне ничего освежать. Это у тебя вечно какие непонятные отмазки. Всё засуживают твой несчастный Юве. Всё мученников пытаешься сделать из своей команды. Хотя всё очевидно, она просто слабее тех кто выигрывает ЛЧ. Я за твой Юве 2 раза болел в финалах ЛЧ и оба раза соперники просто наголову сильнее были, но даже по этим играм ты орёшь про судейские ошибки.
Имею право. В 1998 году Миятович забил с очевидного офсайда. В 2015 Барса была сильнее, но при счёте 1:1 Чакир не поставил чистую пенку на Погба. Если команда сильнее, это не значит, что её нельзя обыграть. Да и гол Ракитича был забит после комбинации, которая началась с фола. Так то.
А что твоя ливерка? С Наполи Скамина спас, с Ромой Скамина спас, с ТТХ Скамина сделал финал. И всё один человек. Ну это конечно же совпадение. Аха-ха)
DEIVID
DEIVID ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 21:04
Вот тебе то и не мешало бы посмотреть тот матч, освежить в памяти правила. А потом вступать в спор. Аха-ха)
По одному эпизоду я тебе ответил уже и там явно рука в естественном положении. А правила я хорошо знаю. Не надо мне ничего освежать.
Это у тебя вечно какие непонятные отмазки. Всё засуживают твой несчастный Юве. Всё мученников пытаешься сделать из своей команды. Хотя всё очевидно, она просто слабее тех кто выигрывает ЛЧ.

Я за твой Юве 2 раза болел в финалах ЛЧ и оба раза соперники просто наголову сильнее были, но даже по этим играм ты орёшь про судейские ошибки.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил DEIVID
вчера в 21:01
Я не смотрел тот матч, на работе был. Кстати по картинке на заставке, вижу естественное положение руки у Трента. Сам искать ничего не собираюсь, делать мне больше нечего.
Вот тебе то и не мешало бы посмотреть тот матч, освежить в памяти правила. А потом вступать в спор. Аха-ха)
DEIVID
DEIVID ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 20:57
ПОсмотри видеозапись матча) и не морочь голову. Неужели трудно признать очевидное. Думаю тот матч ты смотрел, как и я. Там полный бенефис Оливера. Аха-ха)
Я не смотрел тот матч, на работе был.
Кстати по картинке на заставке, вижу естественное положение руки у Трента.
Сам искать ничего не собираюсь, делать мне больше нечего.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил DEIVID
вчера в 20:55
Видео мне предоставь, а не фото с комментариями непонятно кого.
ПОсмотри видеозапись матча) и не морочь голову. Неужели трудно признать очевидное. Думаю тот матч ты смотрел, как и я. Там полный бенефис Оливера. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
вчера в 20:54
Трент это баскетболист)
DEIVID
DEIVID ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 20:54
Видео мне предоставь, а не фото с комментариями непонятно кого.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил DEIVID
вчера в 20:52
Покажи мне этот баскетбол. А насчет пенок всё по делу ставили. Наоборот есть вопросы по пенальти которые ставили соперникам Юве.
Вот ваш ОливерПуль)
DEIVID
DEIVID ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 20:47
Ты пургу не мети, а конкретно укажи что я писал и с чем ты не согласен. А я тебе аргументирую. Ты, например, ничего не разложил по моему коменту. Ответил в стиле "сам дурак", детский сад, аха-ха)
Покажи мне этот баскетбол. А насчет пенок всё по делу ставили. Наоборот есть вопросы по пенальти которые ставили соперникам Юве.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил DEIVID
вчера в 20:45
А кто виноват, что ты правил не знаешь. Ты и по Серии А чушь несёшь регулярно. Может дело в тебе, правила там подучить надо или футбол уже начать понимать???
Ты пургу не мети, а конкретно укажи что я писал и с чем ты не согласен. А я тебе аргументирую.
Ты, например, ничего не разложил по моему коменту. Ответил в стиле "сам дурак", детский сад, аха-ха)
DEIVID
DEIVID ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 20:37
Я не говорю, а пишу. Аха-ха) И Ювентус больше пострадал от ВАРа, чем получил дивидендов. В наши ворота поставили 7 пенок. из них 3 ну очень спорные. Посмотри сколько раз ливерка отражала пенки? По-моему ещё в их ворота не ставили. А в матче с МС они в баскетбол играли. Аха-ха)
А кто виноват, что ты правил не знаешь. Ты и по Серии А чушь несёшь регулярно. Может дело в тебе, правила там подучить надо или футбол уже начать понимать???
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил DEIVID
вчера в 20:35
Смешно, когда об этом говорит болельщик юВАРтуса.
Я не говорю, а пишу. Аха-ха)
И Ювентус больше пострадал от ВАРа, чем получил дивидендов.
В наши ворота поставили 7 пенок. из них 3 ну очень спорные. Посмотри сколько раз ливерка отражала пенки? По-моему ещё в их ворота не ставили. А в матче с МС они в баскетбол играли. Аха-ха)
DEIVID
DEIVID ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 20:11
Зато 12-й игрок со свистком всегда в составе лиВАРпуля. Аха-ха)
Смешно, когда об этом говорит болельщик юВАРтуса.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
вчера в 20:05
Зато 12-й игрок со свистком всегда в составе лиВАРпуля. Аха-ха)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 20:02
Отлично
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