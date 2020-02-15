«Норвич» - «Ливерпуль»: Мане остался в запасе

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вчера, 19:56

Стали известны стартовые составы «Норвича» и «Ливерпуля» на матч 26-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что в заявку на матч попал , который совсем недавно восстановился после травмы. Он начнет встречу на скамейке запасных.

«Норвич Сити»: Крул, Ааронс, Циммерманн, Хэнли, Байрэм, Тетти, МакКлин, Рупп, Дуда, Кантвелл, Пукки.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Кейта, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Роберто Фирмино, Окслейд-Чемберлен.