Гол Жервиньо принёс «Парме» победу во встрече с «Сассуоло»

«Парма» с минимальным счетом обыграла «Сассуоло» в игре 24-го тура Серии А. «Черно-зеленые» (29 очков) находятся на двенадцатом месте в таблице, «крестоносцы» (35 баллов) - седьмые.
Реджо Эмилия, стадион Читта дель Триколоре
«Сассуоло» - «Парма» 0:1 (0:1)
Голы: Жервиньо 25
«Сассуоло»: Консильи, Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос, Мба Обьянг (Бурабиа 65), Локателли, Берарди, Джуричич (Дефрель 65), Бога (Хараслин 77), Капуто
Главный тренер: Де Зерби Роберто.
«Парма»: Коломби, Дармиан (Лорини 42), Якопони, Алвеш, Гальоло, Эрнани, Бругман, Куртич, Силигарди (Пеццелла 75), Корнелиус, Жервиньо (Грасси 55)
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.
Предупреждения: Марлон 26, Д′Аверса 44, Берарди 58, Лорини 72, Локателли 77, Бурабиа 81, Грасси 87, Бругман 90, Феррари 90+4
Судья: Мариани Маурицио.
Ранее «Аталанта» одержала волевую победу над «Ромой».