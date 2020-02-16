ГлавнаяНовости

Гол Жервиньо принёс «Парме» победу во встрече с «Сассуоло»

сегодня, 18:52
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло0 : 1Логотип футбольный клуб ПармаПармаМатч завершен

«Парма» с минимальным счетом обыграла «Сассуоло» в игре 24-го тура Серии А. «Черно-зеленые» (29 очков) находятся на двенадцатом месте в таблице, «крестоносцы» (35 баллов) - седьмые.

Реджо Эмилия, стадион Читта дель Триколоре

«Сассуоло» - «Парма» 0:1 (0:1)
Голы: Жервиньо 25

«Сассуоло»: Консильи, Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос, Мба Обьянг (Бурабиа 65), Локателли, Берарди, Джуричич (Дефрель 65), Бога (Хараслин 77), Капуто
Главный тренер: Де Зерби Роберто.

«Парма»: Коломби, Дармиан (Лорини 42), Якопони, Алвеш, Гальоло, Эрнани, Бругман, Куртич, Силигарди (Пеццелла 75), Корнелиус, Жервиньо (Грасси 55)
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.

Предупреждения: Марлон 26, Д′Аверса 44, Берарди 58, Лорини 72, Локателли 77, Бурабиа 81, Грасси 87, Бругман 90, Феррари 90+4

Судья: Мариани Маурицио.

Ранее «Аталанта» одержала волевую победу над «Ромой».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Бавария» разгромила «Кельн»
Сегодня, 19:23 ВидеоКомментарии1
«Лион» сыграл вничью со «Страсбуром»
Сегодня, 19:00 ВидеоКомментарии0
«Фиорентина» отправила пять мячей в ворота «Сампдории»
Сегодня, 18:56 ВидеоКомментарии4
«Тоттенхэм» вырвал победу над «Астон Виллой» на последних минутах
Сегодня, 18:55 Комментарии9
«Ювентус» одержал победу над «Брешией»
Сегодня, 18:54 ВидеоКомментарии28
«Рубин» разгромил белорусскую «Славию» в товарищеском матче
Сегодня, 16:46 Комментарии21
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100