«Спартак» обыграл «Арарат» в товарищеском матче

«Спартак» одержал победу над ереванским «Араратом» в контрольном матче.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу московского клуба.
Состав «Спартака» и авторы забитых голов пока остаются неизвестными, так как матч прошел в закрытом режиме.
«Спартак» одержал победу над ереванским «Араратом» в контрольном матче.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу московского клуба.
Состав «Спартака» и авторы забитых голов пока остаются неизвестными, так как матч прошел в закрытом режиме.
Ахахахаах )))) Свиную дырку очень легко узнать - она постоянно пропускает )))
Ахахахаах )))) Свиную дырку очень легко узнать - она постоянно пропускает )))
Зобнин раззабивался на сборах... надеюсь, не истратил весь боезапас и хватит на чемпионат)
Дополним информацию:
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия (к), Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Понсе, Тиль, Соболев.
Во втором тайме на замену выходили: Кутепов, Гапонов, Ещенко, Маслов, Маркитесов, Мирзов, Мельгарехо, Гулиев, Ларссон.
Голы: 1:0 Понсе (18). 1:1 Веслен (23). 2:1 Зобнин (68). 3:1 Ларссон (90).
Зобнин раззабивался на сборах... надеюсь, не истратил весь боезапас и хватит на чемпионат)
Дополним информацию:
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия (к), Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Понсе, Тиль, Соболев.
Во втором тайме на замену выходили: Кутепов, Гапонов, Ещенко, Маслов, Маркитесов, Мирзов, Мельгарехо, Гулиев, Ларссон.
Голы: 1:0 Понсе (18). 1:1 Веслен (23). 2:1 Зобнин (68). 3:1 Ларссон (90).
Зобнин 68
Ларссон 89
Веслен 23
Зобнин 68
Ларссон 89
Веслен 23
Этот Арарат цска и Зенит обыгрывал бы вторым составом.
Этот Арарат цска и Зенит обыгрывал бы вторым составом.
А был ли матч?Или как всегда фердун просто проплатил нужный для прессы результат?
Коньяк Арарат
Коньяк Арарат
Папа рад и мама рад...
(Биртман)
А был ли матч?Или как всегда фердун просто проплатил нужный для прессы результат?
Коньяк Арарат
Коньяк Арарат
Папа рад и мама рад...
(Биртман)
А кому как не им загрязнять экосистему ?
А кому как не им загрязнять экосистему ?