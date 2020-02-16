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«Спартак» обыграл «Арарат» в товарищеском матче

сегодня, 16:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Арарат (Ереван)АраратМатч завершен

«Спартак» одержал победу над ереванским «Араратом» в контрольном матче.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу московского клуба.

Состав «Спартака» и авторы забитых голов пока остаются неизвестными, так как матч прошел в закрытом режиме.

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил Армейская душа
сегодня в 18:59
Смотри-ка - Стартовый состав «Спартака»: Максименко Ахахахаах )))) Свиную дырку очень легко узнать - она постоянно пропускает )))
И 5 штук от Лудогорца наверное тоже Максименко пропустил!)))
ABir
ABir
сегодня в 18:55
Хоть это был и товарищеский матч, но победа есть победа!
VV V
VV V
сегодня в 18:45
Теперь тушинский подвал, что напротив Арены Открытие, начнет чеканить 73ьные медальки, чтобы наградить всех мясных футболистов.
Армейская душа
Армейская душа ответил ziborock
сегодня в 18:44
У конской дырки 43!!!)))
Смотри-ка - Стартовый состав «Спартака»: Максименко

Ахахахаах )))) Свиную дырку очень легко узнать - она постоянно пропускает )))
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 18:21
Не зная кто в какой форме играет и не разобрать на поле где какие...
makkie
makkie
сегодня в 18:08
Хорошая тренировочка в преддверии сезона.
Зобнин раззабивался на сборах... надеюсь, не истратил весь боезапас и хватит на чемпионат)

Дополним информацию:

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия (к), Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Понсе, Тиль, Соболев.

Во втором тайме на замену выходили: Кутепов, Гапонов, Ещенко, Маслов, Маркитесов, Мирзов, Мельгарехо, Гулиев, Ларссон.

Голы: 1:0 Понсе (18). 1:1 Веслен (23). 2:1 Зобнин (68). 3:1 Ларссон (90).
severnyj84
severnyj84
сегодня в 17:53
Смешно.
RIR68
RIR68 ответил ziborock
сегодня в 17:49
Понсе 18 Зобнин 68 Ларссон 89 Веслен 23
за тобой уже выехали из Тарасовки)
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил LOpp
сегодня в 17:17
Если он целый гол забил 10-й команде РФПЛ, сколько же он забьёт 1-й и 4-й командам РФПЛ?
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил Некакойшенко
сегодня в 17:13
Вы о ком, сударь?
Mekrash
Mekrash
сегодня в 16:41
Равные по силам соперники, Арарат все время поддавался, ясно, фердун заплатил.
ziborock
ziborock
сегодня в 16:40
Понсе 18
Зобнин 68
Ларссон 89

Веслен 23
LOpp
LOpp
сегодня в 16:39
С победой!
Этот Арарат цска и Зенит обыгрывал бы вторым составом.
ziborock
ziborock ответил Армейская душа
сегодня в 16:36
Зато с уверенностью можно сказать, что на воротах стоял Максименко - свиная дырка не уходит с поля не вытащив мяч из своей сетки
У конской дырки 43!!!)))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:34
Матч был настолько секретным, что даже не известны авторы голов...
А был ли матч?Или как всегда фердун просто проплатил нужный для прессы результат?

Коньяк Арарат
Коньяк Арарат
Папа рад и мама рад...
(Биртман)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:32
Так и должно было быть.
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 16:32
Производители отбросов и фекалий с радостью запрыгнули в тему.............
А кому как не им загрязнять экосистему ?
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 16:29
С победой.
VIPded
VIPded
сегодня в 16:26
Закрытый режим матча? В бане в настольный играли? )))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 16:19
а играли ли они вообще ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:12
О как! У румына всё засекречено, шобы не остановили чемпионскую поступь...
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 16:12
Зато с уверенностью можно сказать, что на воротах стоял Максименко - свиная дырка не уходит с поля не вытащив мяч из своей сетки
Зенит С-ПБ
Зенит С-ПБ
сегодня в 16:08
    112910415
    112910415
    сегодня в 16:07
    ну, нормально, так держать !
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 16:03
    В концовке дожали братьев армян...с победой Спартак!...
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