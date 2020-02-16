«Севилья» благодаря голу Сусо ушла от поражения в матче с «Эспаньолом»

«Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче 24-го тура Примеры. Представители Андалусии занимают пятое место в турнирной таблице (40 очков). «Эспаньол» пребывает на 19-м месте (19 баллов).
Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан
«Севилья» - «Эспаньол» 2:2 (1:1)
Голы: Окампос 15, Сусо 80 - Эмбарба 35, Ву 50
«Севилья»: Вацлик, Навас, Гомес, Диего, Регилон (Гудель 54), Васкес (Нолито 46), Фернандо, Эвер Банега (Де Йонг 65), Сусо, Эн-Несери, Окампос
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
«Эспаньол»: Д. Лопес, Х. Лопес, Эспиноcа, Кабрера Сасиа, Педроса, Марк Рока, Санчес, Ву (Виктор Гомес 71), Дардер, Эмбарба (Калеро Вилья 74), Кальери (Феррейра 82)
Главный тренер: Фернандес Абелардо.
Предупреждения: Гомес 33, Ву 38, Лопетеги 40, Санчес 49, Гудель 58, Санчес 69, Марк Рока 84
Удаление: Санчес 69
Судья: Кордеро Адриан.
Напомним, что накануне «Барселона» обыграла «Хетафе» в матче 24-го тура Примеры.
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