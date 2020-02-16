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«Севилья» благодаря голу Сусо ушла от поражения в матче с «Эспаньолом»

сегодня, 16:03
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«Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче 24-го тура Примеры. Представители Андалусии занимают пятое место в турнирной таблице (40 очков). «Эспаньол» пребывает на 19-м месте (19 баллов).

Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан

«Севилья» - «Эспаньол» 2:2 (1:1)
Голы: Окампос 15, Сусо 80 - Эмбарба 35, Ву 50

«Севилья»: Вацлик, Навас, Гомес, Диего, Регилон (Гудель 54), Васкес (Нолито 46), Фернандо, Эвер Банега (Де Йонг 65), Сусо, Эн-Несери, Окампос
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

«Эспаньол»: Д. Лопес, Х. Лопес, Эспиноcа, Кабрера Сасиа, Педроса, Марк Рока, Санчес, Ву (Виктор Гомес 71), Дардер, Эмбарба (Калеро Вилья 74), Кальери (Феррейра 82)
Главный тренер: Фернандес Абелардо.

Предупреждения: Гомес 33, Ву 38, Лопетеги 40, Санчес 49, Гудель 58, Санчес 69, Марк Рока 84

Удаление: Санчес 69

Судья: Кордеро Адриан.

Напомним, что накануне «Барселона» обыграла «Хетафе» в матче 24-го тура Примеры.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 19:15
Севилью не узнать...
drug01
drug01
сегодня в 19:01
Боевая ничья !
112910415
112910415
сегодня в 17:45
и эти хромают ...
борька
борька
сегодня в 17:36
Повезло ребятам, спаслись!
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 17:32
Севилья натурально катится по наклонной)
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:26
Повезло
Брулин
Брулин
сегодня в 17:17
Сева сейчас никакая,а Эспаньол молодцы,купили игроков и вылазят из зоны вылета
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 16:57
Молодец Сусо!
Zimmer
Zimmer
сегодня в 16:43
Нелегко с аутсайдерами приходится.
severnyj84
severnyj84
сегодня в 16:36
Жаль, что Эспаньон не добился победы.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 16:31
"Эспаньол" борется.
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся
сегодня в 16:26
Сусо, как только ушёл из росонерской помойки, сразу расцвёл.)
Гатузо после ухода с той же помойки победил Ювентус
Выходит миланские середняки это камень, тянущий на дно.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:24
Эти три очка очень нужны были Эспаньолу.
particular
particular
сегодня в 16:13
Неравные в таблице оказались равными на поле..:)
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