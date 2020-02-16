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«Удинезе» и «Верона» засушили матч 24-го тура Серии А

сегодня, 16:28
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе0 : 0Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

«Удинезе» и «Верона» сыграли вничью в матче 24-го тура Серии А.

После этого матча «Верона» занимает шестую строчку в таблице (35 очков), а «Удинезе» - четырнадцатую (26 очков).

Удине, стадион «Дачия Арена»

«Удинезе» - «Верона» - 0:0

«Удинезе»: Муссо, Бекао, Троост-Эконг, Нейтинк, Ларсен, де Пауль, Мандрагора, Фофана (Яяло 86), Сема (тер Авест 78), Окака-Чука, Лазанья
Главный тренер: Готти Лука.

«Верона»: Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла, Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович, Пессина (Цаканьи 70), Борини, Верре (Степински 81)
Главный тренер: Юрич Иван.

Предупреждения: Велозу 56, Лазович 59, Троост-Эконг 77

Судья: Аббаттиста Эудженио.

В другом матче тура «Аталанта» одержала волевую победу над «Ромой».

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Все комментарии
борька
борька
сегодня в 18:40
Пешком играли
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:33
Верона уже задачи на сезон решила, а вот Удинезе этих очков может и не хватить.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:11
Никто ничего не сушил, просто воротники в поряде.
Mangur
Mangur
сегодня в 16:40
Без комментариев
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 16:39
Умеют они сушить.
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся
сегодня в 16:35
Молодцы веронцы, избежали чёрно-белой мести. Аха-ха)
Как мы могли пропустить от этих днарей три мяча за два матча, при трёх ударах в створ?
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