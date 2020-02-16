«Удинезе» и «Верона» засушили матч 24-го тура Серии А

«Удинезе» и «Верона» сыграли вничью в матче 24-го тура Серии А.
После этого матча «Верона» занимает шестую строчку в таблице (35 очков), а «Удинезе» - четырнадцатую (26 очков).
Удине, стадион «Дачия Арена»
«Удинезе» - «Верона» - 0:0
«Удинезе»: Муссо, Бекао, Троост-Эконг, Нейтинк, Ларсен, де Пауль, Мандрагора, Фофана (Яяло 86), Сема (тер Авест 78), Окака-Чука, Лазанья
Главный тренер: Готти Лука.
«Верона»: Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла, Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович, Пессина (Цаканьи 70), Борини, Верре (Степински 81)
Главный тренер: Юрич Иван.
Предупреждения: Велозу 56, Лазович 59, Троост-Эконг 77
Судья: Аббаттиста Эудженио.
В другом матче тура «Аталанта» одержала волевую победу над «Ромой».
Как мы могли пропустить от этих днарей три мяча за два матча, при трёх ударах в створ?
Как мы могли пропустить от этих днарей три мяча за два матча, при трёх ударах в створ?