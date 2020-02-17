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«Ливерпуль» отправился в Мадрид на игру с «Атлетико»

сегодня, 19:35
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗавтра в 23:00 Не начался

«Ливерпуль» отправился на гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионом с мадридским «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Атлетико» в предстоящей встрече не сможет рассчитывать на полузащитника Жоау Фелиша.

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Все комментарии
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 20:23
Апл выйгран,можно на лч сосредаточиться.
АПЛ картонный, теперь после решения УЕФА всё ясно. Прихватили МС и заставили слить чемп. Аха-ха)
Не зря ты интеру симпатизируешь, подсознательная тяга к картонным трофеям берёт своё. Аха-ха)
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 20:16
Симеоне придется доказывать, что не зря столько получает. Думаю, будет ничья
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Lucky luciano
сегодня в 20:13
Апл выйгран,можно на лч сосредаточиться.
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Князь никогда не сдаётся
сегодня в 20:04
Если Скамину не взяли, то всё пропало. Аха-ха)
еще не время)
VIPded
VIPded
сегодня в 20:02
Удачи Атлетико!!!
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 19:59
Удачи Ливерпулю!

Надеюсь, что будет разгром Атлетико в пух и прах!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь никогда не сдаётся
сегодня в 19:58
Нам бы пару судей юве, удалить двух игроков Атлетико и назначить левую пенечьку 90+1
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 19:57
Гостям
А что, с судьёй вопрос закрыли? Аха-ха)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь никогда не сдаётся
сегодня в 19:55
Гостям
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 19:54
Отлично ждем победы
Хозяев?
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 19:53
Отлично ждем победы
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся
сегодня в 19:40
Если Скамину не взяли, то всё пропало. Аха-ха)
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