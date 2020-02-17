«Ливерпуль» отправился в Мадрид на игру с «Атлетико»

«Ливерпуль» отправился на гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионом с мадридским «Атлетико».
Ранее сообщалось, что «Атлетико» в предстоящей встрече не сможет рассчитывать на полузащитника Жоау Фелиша.
All aboard, Reds! 👋— Liverpool FC (@LFC) February 17, 2020
See you in Madrid 🛫 pic.twitter.com/bLiHo0di53
Не зря ты интеру симпатизируешь, подсознательная тяга к картонным трофеям берёт своё. Аха-ха)
Не зря ты интеру симпатизируешь, подсознательная тяга к картонным трофеям берёт своё. Аха-ха)
Надеюсь, что будет разгром Атлетико в пух и прах!
Надеюсь, что будет разгром Атлетико в пух и прах!