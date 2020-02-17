Лига чемпионов возвращается! 

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сегодня, 17:27

«Соккер.ру» рад, что уже завтра состоятся первые матчи плей-офф - напоминаем о футбольных интригах и ожиданиях.

Дуэль Зизу и Пепа получится крутой

Сражение не обязательно получится невероятно результативным и увлекательным, но сложным структурно. И высококлассным – «Реал» научился защищаться, а «Манчестер Сити» не разучился атаковать. По классу ждем поединки уровня минимум полуфинала, и хотя дисквалификация от УЕФА заставит «горожан» сыграть не так, как могли без дополнительного груза ответственности, раз в первой стадии вылетит или «Реал», или «Манчестер Сити» - поединки будут особенными. «Сливочные» помнят, что год назад недооценили на этой стадии «Аякс», а «горожане» знают – это лебединая песня вот этого состава, дальше будет отлучение от еврокубков и все изменится.

- для «Реала» и МС это третья дуэль в ЛЧ . Первые две были за «сливочными» - 2 победы, 2 ничьи в группе и полуфинале в 2016 году. Но теперь Зидан сыграет против Гвардиолы, а не Пеллегрини.

Лига чемпионов окажется голевой

Не верится, что в этот раз будет такая же голевая буря, как сезоном ранее. Но даже в такой паре, как «Атлетико» - «Ливерпуль», если «матрасники» хотят убрать победителя турнира, с их стороны нужны смелые действия и голы. Но есть дикие связки, вроде Дортмунда против Парижа, Бергамо - против Валенсии, Лондона – против Лейпцига. В парах «Барселоны» и «Баварии» тоже ждем немало голов. Роналду отдохнул накануне визита в Лион, а в бою «Реала» и «Манчестер Сити» сложно представить две нулевые ничьи. Особенность плей-офф этого года – абсолютно все команды умеют атаковать. Из диких в нападении в плей-офф не прошли «Зальцбург» и «Славия», но скромные результаты группового раунда от команд Месси и Роналду ничего не значат. Серьезная ЛЧ начинается завтра!

- в прошлом сезоне на этой стадии увидели 52 мяча в 16 матчах, средняя результативность – 3.25 гола за игру. Сейчас вряд ли будет столько голов, но если пробьют 2.5 за игру – будет весело и результативно.

Во всех парах не будет аутсайдеров

Обычно на первой стадии плей-офф Лиги чемпионов видим счет 10:2 по сумме двух матчей – как у «Манчестер Сити» и «Шальке», можем зафиксировать победу 5:1 в одном из матчей, как было у «Барселоны» и «Лиона». «Бавария» разбила «Бешикташ» с общим счетом 8:1, «Ливерпуль» вынес «Порту» - 5:0, но в этот раз разгромы если и будут, то не из-за разницы в классе или готовности в парах. В плей-офф только клубы топ-5, и если «Наполи» не сломается в битве с «Барселоной» - хотя не похоже, чтобы каталонцы были готовы рвать и метать, то можем получить непростые поединки даже для фаворитов.

- из всех команд плей-офф ЛЧ ниже всех «Наполи» - на 11-м месте в Серии А, зато в деле много лидеров чемпионатов топ-5, и впервые нет никого не из футбольной элиты. «Барселона» на обязательно легко вынесет Гаттузо, а Роналду – «Лион».

Молодые команды выдержат давление

«Лейпциг», «Лион», «Боруссия» Д и «Челси» - коллективы, где многие важные роли отдали молодым ребятам. Санчо, Упамекано, Ауар, Маунт, Томори, Абрахам или Хакими не имеют за плечами практики финалов ЛЧ . У «Лейпцига» появился Ольмо, у «Боруссии» Д – Холанд. Добавьте сюда Нагельсманна и Лэмпарда – тренеров без богатого опыта и молодых буквально по возрасту, и получите причины переживать, не испортят ли впечатления о себе названые команды? «Быкам», «ткачам», «шмелям» и «львам» важно положиться на опытных людей – в каждой команде такие имеются, но соперники всем достались непростые, даже у «Лейпцига», хотя им выпал кризисный «Тоттенхэм» - финалист ЛЧ . «Ювентус», ПСЖ и «Бавария» - совсем не подарки.

- средний возраст «Лейпцига» - 24.22 года, «Лиона» - 24.36, «Челси» - 25.14, «Боруссии» Д – 25.86. Даже «Атлетико» омолодился - 26.2 года в среднем. В бой идет много молодых команд и их юных вожаков. А тренер Нагельсманн моложе, чем Месси.

Первые игры не определят победителей

Конечно, фанаты «Ливерпуля», «Баварии» или «Барселоны» хотели бы, чтобы их любимые клубы на выезде сделали солидный задел на будущее и де-факто прошли в четвертьфиналы. Но разве «Атлетико», «Челси» и «Наполи» - слабые соперники? Поскольку в борьбе только команды из топ-5, то каждый привык к серьезным матчам, постоянно играют с присутствующими здесь командами. Даже если в одной из пар будет уверенная победа в первом матче, то это будет скорее исключение. Даже «Ювентусу» нужно попотеть, чтобы легко обыграть «Лион», и «Наполи» против солидных соперников в этом году неплохо играет – «Барселона» не обязательно выиграет без проблем. Похоже, интрига сохранится до вторых поединков.

- из восьми пар прошлого года сразу в четырех увидели камбэки – «Аякс», «Ювентус», МЮ и «Порту» отыгрались после поражений. В этом тоже ждем интересные сюжеты, ведь от силы в двух парах есть подобие фаворита.

В ЛЧ обойдутся без судейских скандалов

Арбитры оказались отстающими после внедрения VAR – количество ошибок разочаровывает. Технология, что не принимает решения, а лишь служит инструментом, получает на орехи, хотя намного правильнее критиковать именно неготовность рефери. В Лиге чемпионов должны работать лучшие из лучших, однако не сказать, что сейчас судейский корпус собрал у себя под крылом таких авторитетных арбитров, как был Коллина – как раз на днях Пьерлуиджи отпраздновал 60-летие. У него тоже были жесткие ошибки, но с повторами рефери такой квалификации ошибались бы реже. Оставим судейские скандалы РПЛ , а в ЛЧ пусть победят сильнейшие.

- в позапрошлом сезоне без повторов и «Реал», и «Ливерпуль» пользовались ошибками арбитров. Годом ранее ляпов было меньше, как и больших скандалов – скорее споров о нюансах правил. Надеемся, теперь станет лучше.

Лучшие футболисты покажут максимум

Когда все на виду, как в этом случае, то вряд ли получится удивить. Впрочем, по ходу группового этапа на поле увидели сразу 95 игроков моложе 22 лет – очень много. А моложе 25 лет целых 247 футболистов. И хотя старики тоже важны – Левандовски, Месси и Кроос успешно выступили на групповом этапе и помогли своим клубам, рядом появляются такие ребята, как Альфонсо Дэвис из «Баварии», не сбавил Мбаппе – а ему всего 21 год, как и Александер-Арнольду. Ждет своего шанса включиться Роналду, Неймар сыграет, если здоровье позволит. Санчо, Де Брюйне, Ди Мария, Вернер, Марез, Бензема, Алехандро Гомес, Ройс и Мане в деле – в плей-офф ЛЧ невероятно много героев сезона.

- в прошлом году, хотя Месси забил 12 голов, а лучшим ассистентом стал Мбаппе, далеко не все «дежурные» герои сыграли круто. Потому «Тоттенхэм» и «Аякс» и были в полуфинале. Теперь от перечисленных выше звезд ждем серьезного включения, ведь быть большой драке – одного фаворита нет и быть не может.