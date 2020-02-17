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Касильяс баллотируется на пост президента Федерации футбола Испании

сегодня, 18:41

Легендарный голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс объявил о решении баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании. Выборы состоятся осенью 2020 года.

Напомним, что Касильяс в мае прошлого года перенес инфаркт.

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Все комментарии
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 19:50
Подло, и с Касом и с Раулем, в этом они правы, конечно не в прямом смысле выперли, но вынудили
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Donetsk_the_BEST
сегодня в 19:21
Всякой желтухе веришь?! Кас благородный чел! Не зря его даже барсуки уважают!
Я сам это читал в течение нескольких лет. Благородный чел сор из избы не выносит, тем более окольными путями.

Барсуки также говорят, что "Реал" подло обошелся с Раулем и его выкинул, хотя по факту Рауль сам ушел, чтобы постоянно иметь игровую практику)
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 19:10
Всякой желтухе веришь?!
Кас благородный чел!
Не зря его даже барсуки уважают!
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
сегодня в 19:09
Отличный вариант, его любят все!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил дяденька Онуфрий
сегодня в 19:05
сказанул такое как будто на "харьков" съездил через "ригу" знаток ситуации понимаешь ли !
А что, мало было 1000 газетных заметок в стиле

Касильяс: "Я не понимаю, за что Сезар в основе"
Касильяс: "Моуриньо меня не любит"
Касильяс: "Анчелотти предпочитает Сезара, хотя я лучший вратарь"

И т.п.

Или мало было мячей за шиворот в "Порту" и освистывания его болельщиками "Порту"?)

Бедняга был топчиком и просто сдал, но не хотел это признавать
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 18:50
Нежелательный вариант. Кас вошел в историю, но в ситуации с собственным спадом в "Реале" он вел себя нехорошо, высказывая нелестные оценки о своем конкуренте Сесаре, Моуриньо и Анчелотти, причем не им напрямую, а через печатные издания (что ему было несложно, учитывая Сару Карбонару)))
сказанул такое как будто на "харьков" съездил через "ригу"
знаток ситуации понимаешь ли !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:46
Нежелательный вариант.

Кас вошел в историю, но в ситуации с собственным спадом в "Реале" он вел себя нехорошо, высказывая нелестные оценки о своем конкуренте Сесаре, Моуриньо и Анчелотти, причем не им напрямую, а через печатные издания (что ему было несложно, учитывая Сару Карбонару)))
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