Касильяс баллотируется на пост президента Федерации футбола Испании

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сегодня, 18:41

Легендарный голкипер «Реала» и сборной Испании объявил о решении баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании. Выборы состоятся осенью 2020 года.

Напомним, что Касильяс в мае прошлого года перенес инфаркт.