Касильяс баллотируется на пост президента Федерации футбола Испании

Легендарный голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс объявил о решении баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании. Выборы состоятся осенью 2020 года.
Напомним, что Касильяс в мае прошлого года перенес инфаркт.
Легендарный голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс объявил о решении баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании. Выборы состоятся осенью 2020 года.
Напомним, что Касильяс в мае прошлого года перенес инфаркт.
Барсуки также говорят, что "Реал" подло обошелся с Раулем и его выкинул, хотя по факту Рауль сам ушел, чтобы постоянно иметь игровую практику)
Барсуки также говорят, что "Реал" подло обошелся с Раулем и его выкинул, хотя по факту Рауль сам ушел, чтобы постоянно иметь игровую практику)
Кас благородный чел!
Не зря его даже барсуки уважают!
Кас благородный чел!
Не зря его даже барсуки уважают!
Касильяс: "Я не понимаю, за что Сезар в основе"
Касильяс: "Моуриньо меня не любит"
Касильяс: "Анчелотти предпочитает Сезара, хотя я лучший вратарь"
И т.п.
Или мало было мячей за шиворот в "Порту" и освистывания его болельщиками "Порту"?)
Бедняга был топчиком и просто сдал, но не хотел это признавать
Касильяс: "Я не понимаю, за что Сезар в основе"
Касильяс: "Моуриньо меня не любит"
Касильяс: "Анчелотти предпочитает Сезара, хотя я лучший вратарь"
И т.п.
Или мало было мячей за шиворот в "Порту" и освистывания его болельщиками "Порту"?)
Бедняга был топчиком и просто сдал, но не хотел это признавать
знаток ситуации понимаешь ли !
знаток ситуации понимаешь ли !
Кас вошел в историю, но в ситуации с собственным спадом в "Реале" он вел себя нехорошо, высказывая нелестные оценки о своем конкуренте Сесаре, Моуриньо и Анчелотти, причем не им напрямую, а через печатные издания (что ему было несложно, учитывая Сару Карбонару)))
Кас вошел в историю, но в ситуации с собственным спадом в "Реале" он вел себя нехорошо, высказывая нелестные оценки о своем конкуренте Сесаре, Моуриньо и Анчелотти, причем не им напрямую, а через печатные издания (что ему было несложно, учитывая Сару Карбонару)))