Трудные дни «Алкмара»

1581940810

сегодня, 15:00

«Соккер.ру» рассказывает о событиях 23-го тура чемпионата Нидерландов.

На этот раз никакая стихия не помешала провести все матчи игрового дня Эредивизие. И что мы видим. Обострилась борьба за второе место, дающее путёвку в Лигу чемпионов. Второе место «Алкмара» находится под угрозой.

Главный преследователь «Аякса» посетил Энсхеде и как-то легко там проиграл местному «Твенте». Хозяева поля забили два мяча в середине первого тайма. Сначала Георгий Абурхания распечатал ворота Марко Бизо, а через пять минут свой первый гол в сезоне забил Квинси Мениг. «Твенте» спокойно довёл матч до победы. «Алкмар» же проиграл в третий раз в последних пяти встречах. Тут уже не о чемпионской гонке с «Аяксом» думать, а о втором месте, которое начинает подгорать.

В победе «Аякса» над «Ваалвейком» мало кто сомневался. Уж слишком велика разница между первой и последней командой. Чемпион играл без травмированных Квинси Промеса и Давида Нереса, да ещё после новостей о скором уходе в «Челси» Хакима Зийеха и Андре Онана. Амстердамцы одной левой уложили на лопатки новичка Эредивизие. Душан Тадич реализовал 11-метровый, не ушёл с поля без гола юный Лассина Траоре. Великовозрастный Клас-Ян Хунтелар забил парочку в концовке. Правда из этих голов был засчитан только один. Видимо, арбитр сжалился над поверженными брабантцами. «Аякс» особо не протестовал, сам Хунтелар тоже. Записав три очка в таблицу, лидер оторвался от «Алкмара» на пять очков и может спокойно чувствовать себя на вершине.

ПСВ похоже выходит из кризиса, о чём говорит крупная победа брабантцев в Гааге. В первом тайме Сэм Ламмерс с 11-метрового открыл счёт своим голам в сезоне, а не только в матче. После перерыва гости благодаря голам Райана Томаса и Коди Гакпо добили соперника. ПСВ выиграл вторую встречу подряд с крупным счётом и на какое-то время поднялся на третье место. Эрнест Фабер всё увереннее смотрится у руля 24-кратных чемпионов страны. Зато тренер «аистов» Алан Пардью начинает жалеть, что согласился принять «Ден Хааг». Всё оказалось более запущенным, нежели ожидалось. Выиграв в первом матче под руководством нового тренера первый матч у «Ваалвейка», «Ден Хааг» взял всего очко в четырёх следующих встречах. В этих матчах «аисты» пропустили одиннадцать мячей, забив всего два. «Ден Хааг» начинает застревать на предпоследнем месте, а это чревато вылетом из элиты.

«Фейеноорд» продлил свою победную серию до шести встреч, но как он это сделал. Гостевая победа над «Зволле» далась большой ценой. Команда Дика Адвоката проигрывала 0:2, отыгралась, пропустила третий. Но в итоге доказала свой более высокий класс, продемонстрировала волю к победе, а заодно намекнула на стойкий характер, появившийся у команды после смены тренера. Опять роскошно сыграл Стевен Бергейс, проводящий фантастический сезон. Да и несостоявшийся армеец Роберт Боженик начинает отрабатывать контракт. Именно он забил гол, вернувший «Фейе» на третье место. Кстати, о Бергейсе. Появилась информация, что он может стать игроком «Спартака». Не сейчас, а летом. Поживём, увидим.

Ещё один соискатель путёвки в Европу «Виллем II» притормозил в игре с «Утрехтом». «Гвардейцы» спаслись от домашнего проигрыша благодаря голу Пола Глэдона. Ничья 1:1, из-за которой брабантцы позволили обогнать себя соседям из ПСВ .

«Витесс», не побеждавший почти месяц, наконец-то прервал эту полосу неудач. «Орлы» отомстили «Херенвену» за отставку Леонида Слуцкого. Российский специалист, если вы не забыли, потерял свой пост после проигрыша во Фрисландии. На этот раз «Витесс» был кровожаден и беспощаден. Хотя, когда «сердечные» отыграли два мяча, в сердцах многих болельщиков ёкнуло. Ведь в первой игре «орлы» тоже вели 2:0, и как сыграли? Но на этот раз «Витесс» дожал обидчиков Леонида Викторовича – 4:2. «Херенвен» в этом календарном году не то, что плох, - безобразен. Одно очко в пяти матчах. Да ещё вратарь Уорнер Хан так не вовремя повредил колено и неизвестно, когда вернётся в строй. А Филип Беднарек пока не тянет на роль основного.

«Спарта» дома проиграла «Гронингену» 1:2, даром, что получила право на два пенальти. Но Мохаммед Райхи забил только один из них. Сержио Падт потащил первый удар марокканца. Своеобразный привет родному «Аяксу», который летом продаст в «Челси» Андре Онана. Очень хорошо смотрелся в рядах победителей швед Рамон-Паскаль Лундквист. Сначала помог забить Жоэлю Асоро, а потом отличился сам. Не иначе, тоже хочет летом перебраться в более солидный клуб.

«Венло» взял три важных очка в игре с «Хераклесом». На финише пригодятся. Одного гола Дэнни Поста оказалось достаточно для победы. Еще два обитателя нижних этажей «Фортуна» и «Эммен» закончили встречу с тем же счётом, что и начали. Эта нулевая ничья огорчила хозяев, которые упустили возможность опередить соперника в таблице.

Сирьель Дессер из «Хераклеса» на этот раз не забил, и его догнал капитан «Витесса» Брайан Линссен, положивший парочку в ворота «Херенвена». У двух лидеров бомбардирской гонки по 14 голов. По 13 мячей у Стевена Бергейса («Фейеноорд») и Майрона Боаду («Алкмар»). Еще один футболист «Алкмара» Уссама Идрисси остался с 12-ю голами. На отметке 11 мячей остановились перед попаданием в лазарет Квинси Промес («Аякс») и Донуэлл Мален ( ПСВ ).