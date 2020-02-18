Габулов стал председателем совета директоров подмосковного «Олимпа»

Бывший голкипер сборной России вступил на должность председателя совета директоров подмосковного «Олимпа». Команда выступает в первенстве зоны «Запад» ПФЛ . Клуб был образован в январе 2018 года. Габулов уже прокомментировал назначение:

В течение месяца раздумывал над предложением стать председателем совета директоров ФК «Олимп». Меня пригласил учредитель клуба Туфан Садыгов. Тщательно все взвесил и понял: это интересная возможность пройти путь развития футбольного клуба практически с основания и дать конкретный результат — поднять команду на уровень выше. Для меня это будет хорошим управленческим опытом. В дальнейшем я ставлю амбициозные цели в своей карьере, поэтому считаю, что должен поработать на всех этапах становления клуба.