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Габулов стал председателем совета директоров подмосковного «Олимпа»

сегодня, 12:19

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов вступил на должность председателя совета директоров подмосковного «Олимпа». Команда выступает в первенстве зоны «Запад» ПФЛ. Клуб был образован в январе 2018 года. Габулов уже прокомментировал назначение:

В течение месяца раздумывал над предложением стать председателем совета директоров ФК «Олимп». Меня пригласил учредитель клуба Туфан Садыгов. Тщательно все взвесил и понял: это интересная возможность пройти путь развития футбольного клуба практически с основания и дать конкретный результат — поднять команду на уровень выше. Для меня это будет хорошим управленческим опытом. В дальнейшем я ставлю амбициозные цели в своей карьере, поэтому считаю, что должен поработать на всех этапах становления клуба.

Ближайшие задачи «Олимпа» — наладить организационные моменты, чтобы все клубные направления действовали профессионально, во благо футболистов и тренерского штаба. Сейчас нам нужно создать боеспособную команду, которая победит в каждом из оставшихся 10 матчей в зоне «Запад» ПФЛ. Может, звучит чересчур амбициозно, но мы верим в это и хотим занять максимально высокое место в таблице.

 Ранее Габулов занимал должность президента «Алании».

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