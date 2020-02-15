Тедеско может покинуть «Спартак» из-за предложения из Германии

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в Германию. Интерес к немецкому специалисту проявляет «Герта», которую недавно покинул Юрген Клинсманн.
Напомним, что Тедеско возглавил «Спартак» в октябре прошлого года.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в Германию. Интерес к немецкому специалисту проявляет «Герта», которую недавно покинул Юрген Клинсманн.
Напомним, что Тедеско возглавил «Спартак» в октябре прошлого года.
Тедеско даже не знает об этом интересе.
Еще глупее новость не могли придумать? Например, что Доменико уже согласовал личный контракт с Гертой и через неделю уедет 🙉
Тедеско даже не знает об этом интересе.
Еще глупее новость не могли придумать? Например, что Доменико уже согласовал личный контракт с Гертой и через неделю уедет 🙉
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Довольно хорошо справляется, думаю в мае уже будет тренировать где нибудь в другом месте
Довольно хорошо справляется, думаю в мае уже будет тренировать где нибудь в другом месте
К тому же его хоть в поле хоть в огород выпусти - смогет! А ты?!))) Лопату в руках хоть раз держал то?! Молочко поди пьешь а корову от быка то отличишь?!)))
К тому же его хоть в поле хоть в огород выпусти - смогет! А ты?!))) Лопату в руках хоть раз держал то?! Молочко поди пьешь а корову от быка то отличишь?!)))
Любой тренер РПЛ почёл бы за честь быть приглашённым в одну из команд топ-5 чемпионатов...
Конечно средь сезона, после 3-х месяцев работы никто не срывается....но данный "интерес" лишь придаст ему уверенности и мотивации...
Удачи мистеру Тодеско...!!!!!!
Любой тренер РПЛ почёл бы за честь быть приглашённым в одну из команд топ-5 чемпионатов...
Конечно средь сезона, после 3-х месяцев работы никто не срывается....но данный "интерес" лишь придаст ему уверенности и мотивации...
Удачи мистеру Тодеско...!!!!!!
Это нормально, спартак ненавидит вся страна, поэтому и пишут о них... Ну а свиньи, как мы все знаем, грязные животние, поэтому оставлять за собой грязь для них нормально
Это нормально, спартак ненавидит вся страна, поэтому и пишут о них... Ну а свиньи, как мы все знаем, грязные животние, поэтому оставлять за собой грязь для них нормально
В общем бан Зенита - твои фантазии. А реальность на 10-м месте тусуется и в ФНЛ просится.
В общем бан Зенита - твои фантазии. А реальность на 10-м месте тусуется и в ФНЛ просится.
Да - а я что, когда-то это скрывал или сам себя лайкал как ты?
Да - а я что, когда-то это скрывал или сам себя лайкал как ты?
P.S. Кстати.
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Зенит ждёт то же самое. Только там с учетом всех нарушений его проще будет расформировать, чем давать лет сто дисквалификации.
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Ты же можешь чем нибудь это подкрепить? Нет? Ну как обычно со спартачами
P.S. Кстати.
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Зенит ждёт то же самое. Только там с учетом всех нарушений его проще будет расформировать, чем давать лет сто дисквалификации.
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Ты же можешь чем нибудь это подкрепить? Нет? Ну как обычно со спартачами
P.S. Сказать как обычно нечего? Не удивлён
P.S. Сказать как обычно нечего? Не удивлён