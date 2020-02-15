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Тедеско может покинуть «Спартак» из-за предложения из Германии

вчера, 18:10

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в Германию. Интерес к немецкому специалисту проявляет «Герта», которую недавно покинул Юрген Клинсманн.

Напомним, что Тедеско возглавил «Спартак» в октябре прошлого года.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 23:49
И не надоело писакам бумагу марать?
Тедеско даже не знает об этом интересе.
Еще глупее новость не могли придумать? Например, что Доменико уже согласовал личный контракт с Гертой и через неделю уедет 🙉
Сп62
Сп62
вчера в 23:22
Катарские успехи подняли авторитет Тедеско даже в Германии. А в России всё пердив, да пердив.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 22:38
Если паспорт не у федуна то надо делать ноги.
ziborock
ziborock ответил SHMEL
вчера в 22:23
Я же говорил , что пора с ним прощаться, картонный кубок добыл, всё , на выход.Поросятам пора писать письмо Кононову с мольбами вернуться.
Вас Ганчаренко устраивает, или уже подумываете как "толерантного" из Рубина вернуть!)))
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:20
Я же говорил , что пора с ним прощаться, картонный кубок добыл, всё , на выход.Поросятам пора писать письмо Кононову с мольбами вернуться.
311
311
вчера в 22:20
Кубок канделаки взял, миссия выполнена!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:03
Чего только не напишут....))))

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:35
Ему и приходить не стоило, Тедеско это уже понял.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:34
Тедеско посмотрел, почесал, подумал ... "Закончу сезон, а там посмотрим".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Бутсы
вчера в 21:30
Смотри футбол и понимай его, и тебе не потребуются пояснения и обоснования очевидных вещей...
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
вчера в 21:29
тедеско еще не завершил задание газпрома и не отправил спартак туда, где ему самое место... В фнл...
Довольно хорошо справляется, думаю в мае уже будет тренировать где нибудь в другом месте
ziborock
ziborock ответил Армейская душа
вчера в 21:26
А - так ты деревенский? Это объясняет твою безграмотность P.S. Кстати. ========================================= Зенит ждёт то же самое. Только там с учетом всех нарушений его проще будет расформировать, чем давать лет сто дисквалификации. ========================================= Ты же можешь чем нибудь это подкрепить? Нет? Ну как обычно со спартачами
В деревне люди образованней чем в городе! У меня племянник двоюродный закончил школу в деревне с золотой медалью, закончил высшую школу юристов!
К тому же его хоть в поле хоть в огород выпусти - смогет! А ты?!))) Лопату в руках хоть раз держал то?! Молочко поди пьешь а корову от быка то отличишь?!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:26
Значит хороший тренер...коль интерес в Германии к нему остался....
Любой тренер РПЛ почёл бы за честь быть приглашённым в одну из команд топ-5 чемпионатов...
Конечно средь сезона, после 3-х месяцев работы никто не срывается....но данный "интерес" лишь придаст ему уверенности и мотивации...

Удачи мистеру Тодеско...!!!!!!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Юрий Сенатов 1
вчера в 21:24
Перед тем, как дать свой комментарий, познакомился с предыдущими и пришел вот к какому выводу. Из статьи следует, что немецкая команда всего лишь проявляет интерес к Тедеско. Наши же комментаторы стали изголяться в его адрес, причем совершенно не по делу, как будто он уже принял решение о переходе в "Герту". Братцы, милые, но ведь это же непрофессионально с вашей стороны. Думайте прежде, чем что-то комментировать, большущая к вам просьба.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 21:05
    Грядёт усатый после позора на ЕВРО 2020.
    Ravshan878
    Ravshan878
    вчера в 20:55
    Фриц хочет домой к своим немчур. Неужели судьба Эмери или Якина светить.Если по русскому сказать:мальчик хочет домой, чики-чикита. Дым без огня не бывает.Mani mani mani to. Пусть валит. Другой принц придёт. Тоже самое будет. Как белка на колесе.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил Бутсы
    вчера в 20:50
    Привет, бублик. А ты не думал, что Зенит прошёл все проверки и было дело даже наказание отбывал - штрафы платил, сейчас чисты как слеза младенца.
    В общем бан Зенита - твои фантазии. А реальность на 10-м месте тусуется и в ФНЛ просится.
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Бутсы
    вчера в 20:45
    У меня один и единственный профиль с 2010 года. А вот кто ты - Плискен, Беланов, твой основной ник (Джум), и этот, очень красноречиво говорит о твоей многогранной личности. Не с самой лучший стороны. На Руси лицедеев ...
    Да-да, один. Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники!

    Да - а я что, когда-то это скрывал или сам себя лайкал как ты?
    Бутсы
    Бутсы ответил Армейская душа
    вчера в 20:42
    Ну юзеру с минимум семью профилями виднее конечно. А советы - с этим к родственникам своим
    У меня один и единственный профиль с 2010 года. А вот кто ты - Плискен, Беланов, твой основной ник (Джум), и этот, очень красноречиво говорит о твоей многогранной личности. Не с самой лучший стороны. На Руси лицедеев ...
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Бутсы
    вчера в 20:38
    Ну юзеру с минимум семью профилями виднее конечно. А советы - с этим к родственникам своим
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Санчо Панса
    вчера в 20:37
    Да, Герта более интересная, сильная и перспективная команда, чем Спартак! Тедеска может и согласится) Но скорее всего по окончании текущего сезона, не раньше.
    Там после победы на кубке Тины Федуняки цена на него взлетела в космос. Это как выиграть ЛЧ, только тарасовский вариант
    edubokom
    edubokom ответил Бутсы
    вчера в 20:33
    А откуда такое познание Курских понятий?
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Бутсы
    вчера в 20:33
    А чему тебе удивляться? Сельскому жителю, который то за бомжей, то за коней, то всё вместе?
    А - так ты деревенский? Это объясняет твою безграмотность

    P.S. Кстати.

    =========================================

    Зенит ждёт то же самое. Только там с учетом всех нарушений его проще будет расформировать, чем давать лет сто дисквалификации.

    =========================================

    Ты же можешь чем нибудь это подкрепить? Нет? Ну как обычно со спартачами
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 20:32
    Да, Герта более интересная, сильная и перспективная команда, чем Спартак! Тедеска может и согласится) Но скорее всего по окончании текущего сезона, не раньше.
    Бутсы
    Бутсы ответил Армейская душа
    вчера в 20:31
    "То ли свинья" - вот так правильно писать. Учи русский, не будь свиньёй. P.S. Сказать как обычно нечего? Не удивлён
    А чему тебе удивляться? Сельскому жителю, который то за бомжей, то за коней, то всё вместе?
    severnyj84
    severnyj84
    вчера в 20:30
    Тедеско жестоко обманули, сказали идет в великий клуб, а он оказался в пердивном.
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Бутсы
    вчера в 20:29
    Как обычно, "коренной", опять кавычки "курянин", толи конь, толи бомж, тут не разобраться, как типичный сельхоз житель топит на два фронта - за зенит, ибо те против Спартака, и за "своих", ибо в Курске понятие "Support your local team" звучит как нечто дикое, отдаленное, и совершенно неприязненное.
    "То ли свинья" - вот так правильно писать. Учи русский, не будь свиньёй.

    P.S. Сказать как обычно нечего? Не удивлён
    Бутсы
    Бутсы ответил ПерекатиПоле
    вчера в 20:27
    Тыдеска уже достиг максимума с спартаком - взял МатчПремьер. Можно сваливать, дальше спартак ждёт ФНЛ и расформирование.
    Привет, пончик. А ты не думал, что если за Зеньку возьмется УЕФА, то голубому пулу за все его махинации придётся отбывать, лет этак, сто?
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW
    вчера в 20:27
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      вчера в 20:25
      Тыдеска уже достиг максимума с спартаком - взял МатчПремьер. Можно сваливать, дальше спартак ждёт ФНЛ и расформирование.
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