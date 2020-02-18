Вингер «Арсенала» Сака прокомментировал слухи об уходе из клуба

Нападающий лондонского «Арсенала» Бакайо Сака прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.
Я оставлю решение этого вопроса своему агенту и моим родителям, и просто продолжу наслаждаться футболом.
Мне нравится выступать под руководством Микеля Артеты, поэтому посмотрим, что в конечном итоге произойдет.
В текущем сезоне 18-летний игрок сыграл в 24 матчах за «канониров», в которых забил три гола и сделал семь результативных передач.
Ранее стало известно, что «Арсенал» может потерять еще одного юного вундеркинда.