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Вингер «Арсенала» Сака прокомментировал слухи об уходе из клуба

сегодня, 11:41

Нападающий лондонского «Арсенала» Бакайо Сака прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

Я оставлю решение этого вопроса своему агенту и моим родителям, и просто продолжу наслаждаться футболом.

Мне нравится выступать под руководством Микеля Артеты, поэтому посмотрим, что в конечном итоге произойдет.

В текущем сезоне 18-летний игрок сыграл в 24 матчах за «канониров», в которых забил три гола и сделал семь результативных передач.

Ранее стало известно, что «Арсенал» может потерять еще одного юного вундеркинда.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:38
Сыроват еще.
Red_team
Red_team
сегодня в 12:12
Емае, сначала прочитал: "Венгер Арсенала" и почувствовал ностальгическое дежавю =)
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