Вингер «Арсенала» Сака прокомментировал слухи об уходе из клуба

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сегодня, 11:41

Нападающий лондонского «Арсенала» прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

Я оставлю решение этого вопроса своему агенту и моим родителям, и просто продолжу наслаждаться футболом. Мне нравится выступать под руководством Микеля Артеты, поэтому посмотрим, что в конечном итоге произойдет.

В текущем сезоне 18-летний игрок сыграл в 24 матчах за «канониров», в которых забил три гола и сделал семь результативных передач.

Ранее стало известно, что «Арсенал» может потерять еще одного юного вундеркинда.