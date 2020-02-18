Терюшков: «Перед „Химками“ никогда не стояла задача по выходу в РПЛ»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что ФК «Химки» будет ставить перед собой задачу по выходу в РПЛ , когда команда на 100% будет состоять из своих воспитанников.

В свете последних событий - слухов и домыслов вокруг футбольного клуба «Химки» - хотелось бы прояснить ситуацию. Задачи выхода в РПЛ перед «Химками» как таковой никогда не стояло. У клуба на сегодняшний день единственная стратегия - это ориентация на доморощенных футболистов. В первой части сезона мы собрали их в команде «Химки-2».