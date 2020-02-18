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Терюшков: «Перед „Химками“ никогда не стояла задача по выходу в РПЛ»

сегодня, 16:02

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что ФК «Химки» будет ставить перед собой задачу по выходу в РПЛ, когда команда на 100% будет состоять из своих воспитанников.

В свете последних событий - слухов и домыслов вокруг футбольного клуба «Химки» - хотелось бы прояснить ситуацию. Задачи выхода в РПЛ перед «Химками» как таковой никогда не стояло. У клуба на сегодняшний день единственная стратегия - это ориентация на доморощенных футболистов. В первой части сезона мы собрали их в команде «Химки-2».

Со второй части сезона мы хотим дать футболистам активную игровую практику с основной командой, чтобы они вместе с профессионалами набирались опыта. Выход в РПЛ будет основной задачей тогда, когда «Химки» на 100% будут укомплектованы своими воспитанниками. Мы хотим давать дорогу молодым футболистам.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:54
значит не будет ставить))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:21
А смысл...
В тройке лидеров ни одной московской команды...
А 6 московских команд в середине таблицы перебор...
Если только взаимозаменяться будут......
2-е в РПЛ....
2-е в ФНЛ....
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 16:12
Думаю он темнит, торпедо и химки рвались в рпл, но потом им пояснили, что москвы больше не надо, ждем Ротор, Балтику, Шинник
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