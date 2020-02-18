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Уткин: «Если Тедеско сейчас поменяет клуб, это скажется на его репутации»

сегодня, 12:45

Экс-комментатор, а ныне блогер Василий Уткин прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в берлинскую «Герту».

Меня просят прокомментировать ситуацию с Тедеско и «Гертой». «Герта» вроде как пригласила Тедеско, а у него не очень понятная ситуация с контрактом в «Спартаке». Я должен сказать, что контракта Тедеско со «Спартаком» не читал, но полагаю, что если в нём есть возможность расторжения сейчас, когда команда ещё не начала при новом тренере играть, то, наверное, это очень и очень глупо составленный контракт. И если это так, то это отставка менеджмента в полном составе немедленно. Впрочем, «Спартаку» к этому не привыкать.

Но, честно говоря, я думаю, что Тедеско и сам должен понимать, что если в такой ситуации он поменяет клуб, то, наверное, это впоследствии скажется на его репутации.

Ранее Уткин коснулся темы финансового фэйр-плей в России. 

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RussianMango
RussianMango
сегодня в 12:52
Никуда Тедеска не уйдет...до лета точно поработает, а дальше одному Федуну известно.
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