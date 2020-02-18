Марио Фернандес: «ЦСКА уже отыгрывал 11 очков отставания и брал золото»

Защитник ЦСКА рассказал о целях команды на вторую часть сезона российской Премьер-Лиги.

Наша цель всегда одна — первое место. Разумеется, знаем, что «Зенит» опережает нас на 11 очков. Но я прекрасно помню, как однажды нам удалось отыграть подобное отставание и выиграть золото (в 2014 году - прим).

Понятно, что ситуации и чемпионаты разные, и все же мы будем бороться за главный трофей, пока сохраняются шансы. С поддержкой наших болельщиков мы продолжаем верить, что это возможно. А если математически шансов на золото у нас не останется, мы все равно будем стараться побеждать в каждом матче и сделаем все, чтобы напрямую попасть в Лигу чемпионов.