Уткин: «Финансовому фэйр-плей в России стоило бы начать с дела Сутормина»

Экс-комментатор, а ныне блогер Василий Уткин порассуждал о возможном интересе УЕФА к российскому футболу относительно соблюдения правил финансового фэйр-плей.

Заговорили, что денег по контракту РПЛ с «Тинькофф-Банком» мало. Ну, денег всегда мало, однако почему-то возникли сразу очень серьёзные противоречия. Казалось бы, денег нет, банка-спонсора основного нет, ниша не закрыта, но вот такое пожелание. А дело в том, что у некоторых клубов РПЛ банки являются главными спонсорами и просто-таки их содержат. И, наверное, банк ВТБ является спонсором «Динамо». И получается диспропорция – банк на «Динамо» тратит сумму значительно, неизмеримо большую, чем банк «Тинькофф», который, официально становясь спонсором целой лиги, тратит на эту самую лигу. И к чему это, спрашивается, может привести? Да к тому, что УЕФА может посмотреть на эту ситуацию сквозь призму финансового фэйр-плей. Как вы думаете, что является более рыночным показателем – открытый спонсорский контракт на лигу или то, что некий банк или организация считает необходимым вливать в команду, которую она же и содержит? Вот тут собака и зарыта.

На самом деле, если финансовый фэйр-плей придёт в Россию, то я бы начинал прямо с дела Сутормина. Заниженная стоимость, свободные деньги, можно купить больше футболистов.