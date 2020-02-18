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Уткин: «Финансовому фэйр-плей в России стоило бы начать с дела Сутормина»

сегодня, 12:08

Экс-комментатор, а ныне блогер Василий Уткин порассуждал о возможном интересе УЕФА к российскому футболу относительно соблюдения правил финансового фэйр-плей.

Заговорили, что денег по контракту РПЛ с «Тинькофф-Банком» мало. Ну, денег всегда мало, однако почему-то возникли сразу очень серьёзные противоречия. Казалось бы, денег нет, банка-спонсора основного нет, ниша не закрыта, но вот такое пожелание. А дело в том, что у некоторых клубов РПЛ банки являются главными спонсорами и просто-таки их содержат. И, наверное, банк ВТБ является спонсором «Динамо». И получается диспропорция – банк на «Динамо» тратит сумму значительно, неизмеримо большую, чем банк «Тинькофф», который, официально становясь спонсором целой лиги, тратит на эту самую лигу. И к чему это, спрашивается, может привести? Да к тому, что УЕФА может посмотреть на эту ситуацию сквозь призму финансового фэйр-плей. Как вы думаете, что является более рыночным показателем – открытый спонсорский контракт на лигу или то, что некий банк или организация считает необходимым вливать в команду, которую она же и содержит? Вот тут собака и зарыта.

На самом деле, если финансовый фэйр-плей придёт в Россию, то я бы начинал прямо с дела Сутормина. Заниженная стоимость, свободные деньги, можно купить больше футболистов.

 Ранее Уткин уже касался темы контракта между «Тинькофф Банком» и РПЛ.

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andreika20133
andreika20133 ответил RussianMango
сегодня в 13:01
Утка знает где нырять. И покупка Суторнима...и бесплатный переход игроков Ростова...если серьезно взяться, то фк зенит исчезнет с горизонта, тока фотоаппарат Зенит в памяти и останется.
Понятно что вам Зенит как кость в горле . Как же так Питерский клуб занимает ваши первые места. Смыть его .Слить . Посадить . Отправить на луну. Ан нет не получиться. . Беситесь . Кусайте себя за части тела мы ни куда не денемся.
Gunslinger
Gunslinger ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:56
1. Изначально.....Чушь этот фейр-плей..... 2.Согласно всем официальным бумагам на которые ссылаются все включая трансфермаркт,Сутормин 8 июля 2019-го года был приобретён Зенитом за 3 млн евро... 3.Странно что Вася вообще ищет подвохи от бухгалтерии "Чертаново" до селекции "Зенита"...в стране где 84 % работающих получают зарплату в конвертах...))...где у полковников дома находят по 9 млрд...))) У нас вообще есть "чистые фэйр-плейные" отрасли..предприятия...компании..конторы...организации..??? Я не сталкивался....
В десяточку!!! :)))
RussianMango
RussianMango
сегодня в 12:45
Утка знает где нырять. И покупка Суторнима...и бесплатный переход игроков Ростова...если серьезно взяться, то фк зенит исчезнет с горизонта, тока фотоаппарат Зенит в памяти и останется.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:40
1. Изначально.....Чушь этот фейр-плей.....
2.Согласно всем официальным бумагам на которые ссылаются все включая трансфермаркт,Сутормин 8 июля 2019-го года был приобретён Зенитом за 3 млн евро...
3.Странно что Вася вообще ищет подвохи от бухгалтерии "Чертаново" до селекции "Зенита"...в стране где 84 % работающих получают зарплату в конвертах...))...где у полковников дома находят по 9 млрд...)))
У нас вообще есть "чистые фэйр-плейные" отрасли..предприятия...компании..конторы...организации..???
Я не сталкивался....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:35
До России ещё не скоро доберутся.
VAN ARM
VAN ARM ответил SHMEL
сегодня в 12:20
Да там по всему зениту нужно очень жестко пройтись,по их спонсорским контрактам,строительству и аренде стадиона за 1 руб в год.Никаким финансовым фейр плей там и не пахнет.
всё там замазано так что не найдешь))) это на темзе не умеют в чёрную работать ))а там это основной стиль)))))
Зенит С-ПБ
Зенит С-ПБ
сегодня в 12:19
Зенит самый прибыльный клуб в России! А всяким спapтакам и poстовам место в пepдиве!
makkie
makkie
сегодня в 12:17
Даа, быстро этот трансфер замяли.
И Дюков не при делах, хотя 100% был в курсе и курировал такую сделку (чтобы инфа не просочилась). Ан-нет, в телеграмме всё всплывает!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 12:17
Да там по всему зениту нужно очень жестко пройтись,по их спонсорским контрактам,строительству и аренде стадиона за 1 руб в год.Никаким финансовым фейр плей там и не пахнет.
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