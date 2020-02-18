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Минспорт Московской области не собирается увольнять руководство «Химок»

сегодня, 15:21

Глава министерства физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что областное ведомство поддерживает генерального директора футбольного клуба «Химки» Василия Иванова и главного тренера команды Сергея Юрана, речи об их отставке не идет.

Что касается ухода из «Химок» Андрея Викторовича Талалаева, то это было его решением. Тренер проделал в команде огромную работу; это касается и тренерских методик, и подбора игроков, и взаимодействия с командой. Свою работу Талалаев выполнил на «отлично», однако жизнь продолжается, тренер востребован не только в «Химках». Мы благодарим Андрея Викторовича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшем.

В «Химки» пришел другой профессионал из системы областного футбола - Сергей Николаевич Юран. Он понимает цели и задачи клуба, а до этого несколько лет работал в красногорском «Зорком». Ни о какой отставке Сергея Николаевича речи нет. Мы доверяем главному тренеру, он определяет состав и ставит игру; все его решения мы поддерживаем.

Никаких изменений в менеджменте не будет. Василий Владимирович Иванов остается генеральным директором «Химок». По поводу мнимых инвесторов, которых сейчас активно обсуждают в СМИ, скажу следующее: в «Химки» не поступало никаких предложений; если таковые появятся, мы готовы их рассмотреть. Кроме того, хотелось бы подчеркнуть, что в «Химках» нет никаких долгов по заработным платам футболистов - их не было и не будет, все контракты обеспечены деньгами.

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