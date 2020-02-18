Минспорт Московской области не собирается увольнять руководство «Химок»

Глава министерства физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что областное ведомство поддерживает генерального директора футбольного клуба «Химки» Василия Иванова и главного тренера команды Сергея Юрана, речи об их отставке не идет.

Что касается ухода из «Химок» Андрея Викторовича Талалаева, то это было его решением. Тренер проделал в команде огромную работу; это касается и тренерских методик, и подбора игроков, и взаимодействия с командой. Свою работу Талалаев выполнил на «отлично», однако жизнь продолжается, тренер востребован не только в «Химках». Мы благодарим Андрея Викторовича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшем.

В «Химки» пришел другой профессионал из системы областного футбола - Сергей Николаевич Юран. Он понимает цели и задачи клуба, а до этого несколько лет работал в красногорском «Зорком». Ни о какой отставке Сергея Николаевича речи нет. Мы доверяем главному тренеру, он определяет состав и ставит игру; все его решения мы поддерживаем.