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Менье: «С начала января мы провели куда больше матчей, чем „Боруссия“»

сегодня, 05:57
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Менье дал комментарий после гостевого поражения от «Боруссии» Д (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это была очень интенсивная игра. Не забывайте, что мы провели около 15 матчей с начала января. «Боруссия» не сыграла и половины из этого числа. Вы могли заметить, что они были очень свежими и энергичными. В общем, мы увидели очень хорошую «Боруссию».

Дортмунд не проигрывает дома с начала сезона. У них были желание, спортивный голод и 12-й игрок. Что касается нас, нам немного не хватило силы воли, чтобы вырвать ничью.

К сожалению, я дисквалифицирован на ответную встречу. Но в целом всё позитивно, потому что в лазарете у нас стало намного меньше человек. У нас есть то, что требуется для выполнения этой задачи. Дома ПСЖ силён так же, как «Боруссия».

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