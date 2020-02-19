Менье: «С начала января мы провели куда больше матчей, чем „Боруссия“»

Защитник «Пари Сен-Жермен» дал комментарий после гостевого поражения от «Боруссии» Д (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это была очень интенсивная игра. Не забывайте, что мы провели около 15 матчей с начала января. «Боруссия» не сыграла и половины из этого числа. Вы могли заметить, что они были очень свежими и энергичными. В общем, мы увидели очень хорошую «Боруссию».

Дортмунд не проигрывает дома с начала сезона. У них были желание, спортивный голод и 12-й игрок. Что касается нас, нам немного не хватило силы воли, чтобы вырвать ничью.