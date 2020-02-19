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Ван Дейк о голе «Атлетико»: «Это и моментом не назовёшь, повезло»

сегодня, 03:01
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал гостевое поражение от «Атлетико» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы пропустили гол с углового, это был их первый момент, который и моментом не назовёшь. Просто небольшое везение.

В перерыве мы говорили о том, чтобы просто продолжать играть. Большую часть времени мяч был у нас, но, к сожалению, нам не удалось создать больших шансов. Но впереди есть ещё 90 минут, чтобы всё исправить.

Это то, как играет «Атлетико». Это также отчасти испанский стиль футбола, и вам необходимо адаптироваться к нему, но мы имели представление об этом, и мне кажется, достаточно неплохо с ним справились.

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