Сауль: «В последнее время на „Атлетико“ свалилось много критики»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес прокомментировал домашнюю победу над «Ливерпулем» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это результат тяжёлой работы, упорства, нежелания сдаваться. Даже тогда, когда все хотят, чтобы мы опустили руки, мы продолжаем двигаться по своему пути, идём от игры к игре, делаем свою работу, прикладывая огромное старание всей командой.

Мы проделали отличную работу и очень хорошо сыграть в защите. Мы были единым целым, чтобы сдерживать таких крайне опасных игроков, как Мане и Салах. Поддерживание безопасности наших флангов было ключом к тому, чтобы не давать им продвинуться вперёд.

Существует множество людей, желающих покритиковать и размазать нас. Но настоящие фанаты «Атлетико» с нами и в хорошие, и в плохие времена, и мы благодарны им за это.

В последние дни на нас обрушилось много критики, и я рад помочь команде. Атмосфера на стадионе была невероятной, она напомнила мне прежние вечерние матчи на «Висенте Кальдерон».