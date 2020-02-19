ГлавнаяНовости

Сауль: «В последнее время на „Атлетико“ свалилось много критики»

сегодня, 05:17
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес прокомментировал домашнюю победу над «Ливерпулем» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это результат тяжёлой работы, упорства, нежелания сдаваться. Даже тогда, когда все хотят, чтобы мы опустили руки, мы продолжаем двигаться по своему пути, идём от игры к игре, делаем свою работу, прикладывая огромное старание всей командой.

Мы проделали отличную работу и очень хорошо сыграть в защите. Мы были единым целым, чтобы сдерживать таких крайне опасных игроков, как Мане и Салах. Поддерживание безопасности наших флангов было ключом к тому, чтобы не давать им продвинуться вперёд.

Существует множество людей, желающих покритиковать и размазать нас. Но настоящие фанаты «Атлетико» с нами и в хорошие, и в плохие времена, и мы благодарны им за это.

В последние дни на нас обрушилось много критики, и я рад помочь команде. Атмосфера на стадионе была невероятной, она напомнила мне прежние вечерние матчи на «Висенте Кальдерон».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Менье: «С начала января мы провели куда больше матчей, чем „Боруссия“»
Сегодня, 05:57 Комментарии0
Холанд: «Хочу быть на вершине бомбардирского списка»
Сегодня, 04:54 Комментарии2
Маркиньос: «Сегодня ПСЖ был плох во многих вещах»
Сегодня, 04:19 Комментарии2
Фавр: «Несмотря на пропущенный мяч, мы должны сохранять позитив»
Сегодня, 03:16 Комментарии1
Ван Дейк о голе «Атлетико»: «Это и моментом не назовёшь, повезло»
Сегодня, 03:01 Комментарии3
Симеоне: «Мы победили лучшую команду мира, но не завоевали трофей»
Сегодня, 02:47 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:48
ну да, а очков свалилось мало !
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:17
Критиков заткнули.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100