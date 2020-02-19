Симеоне: «Мы победили лучшую команду мира, но не завоевали трофей»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал домашнюю победу над «Ливерпулем» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» имел свои шансы и был опасен. Они обладают лучшими игроками на каждом участке поля. Моя команда начала свой победный путь, когда выехала на дорогу, ведущую к стадиону. Мы увидели игроков, которые верили в успех. Увидели прекрасную сторону футбола. Болельщики и команда были единым целым. За мои 8 лет здесь я никогда не видел такой поддержки трибун на протяжении всего матча. Это было по-настоящему эмоционально.

Слово, которое приходит мне сегодня в голову – это «спокойствие». Когда вы играете как команда, как единое целое, вы можете делать всё, что хотите.

Это не самый лучший вечер в истории, поскольку мы не завоевали трофей. Но есть вечера, которые не забудешь. Сегодня к нам приехала лучшая команда мира, и мы её обыграли. Но это только первый матч, впереди будет ещё один.

Победа порождает победу. Лучший способ почувствовать свою силу – это победить, и это то, что мы хотим делать. Сегодняшняя победа была очень важна для нашего клуба.