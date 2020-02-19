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Фавр: «Несмотря на пропущенный мяч, мы должны сохранять позитив»

сегодня, 03:16
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр подвёл итоги первого домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» (2:1).

Эмре Джан показал хорошую игру, как и вся команда. Мы были очень дисциплинированы, в том числе в обороне. В первом тайме у нас были шансы на гол, и после перерыва мы забили свои мячи.

Мы должны сохранять позитив, несмотря на то, что пропустили ненужный мяч между двумя нашими голами. Было важно то, как команда отреагирует на пропущенный мяч, и она шла вперёд с целью забить второй гол.

Ключевой момент для нас – качественная игра в обороне. Мы знаем, что всегда найдём решения в атаке. Защищаться с умом – вот, что важно.

Холанд хорошо оборонялся вместе с командой, и это также сыграло нам на руку. Что касается второго гола, это был отличный пас от Рейны, и Холанд здорово открылся, чтобы получить эту передачу.

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