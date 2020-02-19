Маркиньос: «Сегодня ПСЖ был плох во многих вещах»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал гостевое поражение от дортмундской «Боруссии» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме мы доминировали в контроле мяча. Однако мы недостаточно интенсивно работали как с мячом, так и без него. Во многих вещах мы были плохи сегодня, а соперник старался подловить нас на ошибках.

Они добились максимума вместе с очень сильным форвардом, но забитый нами мяч будет очень важен перед ответной встречей.