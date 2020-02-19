ГлавнаяНовости

Маркиньос: «Сегодня ПСЖ был плох во многих вещах»

сегодня, 04:19
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал гостевое поражение от дортмундской «Боруссии» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме мы доминировали в контроле мяча. Однако мы недостаточно интенсивно работали как с мячом, так и без него. Во многих вещах мы были плохи сегодня, а соперник старался подловить нас на ошибках.

Они добились максимума вместе с очень сильным форвардом, но забитый нами мяч будет очень важен перед ответной встречей.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Менье: «С начала января мы провели куда больше матчей, чем „Боруссия“»
Сегодня, 05:57 Комментарии0
Сауль: «В последнее время на „Атлетико“ свалилось много критики»
Сегодня, 05:17 Комментарии0
Холанд: «Хочу быть на вершине бомбардирского списка»
Сегодня, 04:54 Комментарии0
Фавр: «Несмотря на пропущенный мяч, мы должны сохранять позитив»
Сегодня, 03:16 Комментарии1
Ван Дейк о голе «Атлетико»: «Это и моментом не назовёшь, повезло»
Сегодня, 03:01 Комментарии3
Симеоне: «Мы победили лучшую команду мира, но не завоевали трофей»
Сегодня, 02:47 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Павел Молочный
Павел Молочный ответил 112910415
сегодня в 05:45
поражение от дортмундской «Боруссии» (0:1) Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1167184
Поправили, спасибо.
112910415
112910415
сегодня в 05:29
поражение от дортмундской «Боруссии» (0:1)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1167184
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100