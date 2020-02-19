Т. Азар: «ПСЖ стоило сыграть против нас в четыре защитника»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над ПСЖ .

По понимали, что предстоит тяжелая игра, именно так и вышло. Считаю, что мы показали хороший матч, качественно оборонялись, не дали разойтись им в атаке. Они нечасто играют с тремя защитниками. Это показатель того, что они тоже ожидали сложного матча. В этом нет ничего нового, но они должны были сыграть в четыре.