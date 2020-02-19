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Т. Азар: «ПСЖ стоило сыграть против нас в четыре защитника»

сегодня, 10:27
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над ПСЖ.

По понимали, что предстоит тяжелая игра, именно так и вышло. Считаю, что мы показали хороший матч, качественно оборонялись, не дали разойтись им в атаке. Они нечасто играют с тремя защитниками. Это показатель того, что они тоже ожидали сложного матча. В этом нет ничего нового, но они должны были сыграть в четыре.

Ранее о прошедшей игре порассуждал другой хавбек «шмелей» Эмре Джан

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Бестрофейный
Бестрофейный
сегодня в 10:29
Это вам в Париже нужно будет сделать.
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