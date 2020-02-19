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Селадес: «Привыкли к тому, что в „Валенсии“ так много травм»

сегодня, 10:02
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия23:00 Не начался

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Аталанты» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Перед нами действительно атакующая команда, ведущие бомбардиры Серии А и Европы, которые проводят великолепный сезон. Они любят идти вперед. Но, несмотря на отсутствие в нашем составе многих игроков, мы постараемся обойтись теми игроками, которые у нас есть.

К сожалению, мы привыкли к тому, что у нас так много травм. Что действительно печально, так это то, что эти игроки не могут быть здесь, чтобы наслаждаться игрой. Это отличная возможность для футболистов, которые находятся здесь с нами. Мы просто должны адаптироваться к ситуации.

Наши результаты на выезде не очень хороши, но тем не менее у нас были хорошие победы в гостях над «Челси» и «Аяксом». Мы хорошо выступаем в Лиге Чемпионов.

Ранее мыслями о предстоящей игре поделился наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини

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