Нагельсманн: «Уважаю Моуриньо, он оказал огромное влияние на футбол»

Главный тренер «Лейпцига» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Я немного нервничаю перед каждой игрой. Но это не самая важная игра в истории клуба. Конечно, мы хотим выйти в четвертьфинал, но сначала нужно добиться результата в выездном матче. Я испытываю огромное уважение к Жозе Моуриньо. Он выиграл много титулов и оказал огромное влияние на европейский футбол.