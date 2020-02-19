ГлавнаяНовости

Нагельсманн: «Уважаю Моуриньо, он оказал огромное влияние на футбол»

сегодня, 09:49
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг23:00 Не начался

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Я немного нервничаю перед каждой игрой. Но это не самая важная игра в истории клуба. Конечно, мы хотим выйти в четвертьфинал, но сначала нужно добиться результата в выездном матче. Я испытываю огромное уважение к Жозе Моуриньо. Он выиграл много титулов и оказал огромное влияние на европейский футбол.

Ранее наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо сообщил, что не будет рассчитывать на одного из лидеров своей команды.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Т. Азар: «ПСЖ стоило сыграть против нас в четыре защитника»
Сегодня, 10:27 Комментарии0
Месси: «Для меня было честью получить награду лучшему спортсмену года»
Сегодня, 10:15 ФотоКомментарии0
Моратти: «Сожалею, что принял решение продать Пирло»
Сегодня, 10:05 Комментарии1
Селадес: «Привыкли к тому, что в „Валенсии“ так много травм»
Сегодня, 10:02 Комментарии0
Моратти: «Рекоба - самый любимый футболист „Интера“»
Сегодня, 09:57 Комментарии0
Чиро Феррара: «Конте хотел Видаля, а не Эриксена»
Сегодня, 09:49 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100